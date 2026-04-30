Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler'in Araba Sırrı: "Görgüsüzlük Yapmayalım Dedik"

Oğuzhan Koç, Çok Güzel Hareketler dönemindeki ilk büyük kazancını anlattı! Eser Yenenler ile ortak araba alma hikayesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi : 30-04-2026 17:25

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, kariyerinin dönüm noktası olan ilk büyük kazançlarını ve o dönemdeki mütevazı yaşam tarzını samimiyetle paylaştı. Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınmaya başladığı ilk yılları anlatan Koç, popülerliğin getirdiği ekonomik değişimden bahsetti. Sanatçının bu açıklamaları, hem geçmişe dair nostaljik bir hava estirdi hem de dostluk bağlarının gücünü bir kez daha kanıtladı.

Reklam Teklifleri ve İlk Servet

Oğuzhan Koç, hayatındaki ekonomik dönüm noktasının programın beşinci bölümünden sonra geldiğini belirtti. Ekipteki birkaç arkadaşıyla birlikte aldığı reklam teklifinin, kendisine o güne kadar hayal edemeyeceği bir kazanç sağladığını ifade etti. Ünlü isim, o dönem kazandığı paranın değerini şu sözlerle tarif etti: "Bir ev alamazdın ama bugün çok güzel bir araba alabilirsin gibi bir miktardı." Bu kazançla birlikte markaların ve ajansların ekibe olan ilgisinin nasıl arttığını da sözlerine ekledi.

Eser Yenenler ile Ortak Araba Dönemi

Kariyerinin başında kazandığı bu parayı harcarken oldukça dikkatli davranan Koç, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile ilginç bir karara imza atmış. Kazandıkları paranın yarısıyla iki ayrı araç almak yerine, ortaklaşa tek bir araç almayı tercih etmişler. Bu kararın arkasındaki temel nedenin ise çevreye karşı "görgüsüzlük" yapmama isteği olduğunu belirtti. Ünlü sanatçı, "Para kazandılar, hemen iki araba aldılar" dedirtmemek için bu yolu seçtiklerini samimiyetle dile getirdi.

Yıllarca Kahrımızı Çeken O Araç

Dostluklarının ilk yıllarında aldıkları bu ortak aracın kendileri için çok özel bir yeri olduğunu belirten Oğuzhan Koç, o günleri büyük bir keyifle yad etti. Aldıkları aracın yıllarca her türlü zahmetlerini çektiğini söyleyen ünlü isim, başarının getirdiği ilk kazanımları paylaşmanın mutluluğunu paylaştı. Magazin dünyasında sıkça konuşulan Koç ve Yenenler dostluğunun, aslında ne kadar sağlam temellere ve ortak anılara dayandığı bu açıklama ile bir kez daha ortaya çıktı.

