Oğuzhan Koç: Şarkılarımı hediye ediyorum!

Oğuzhan Koç, dün akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Festivalin en kalabalık etkinliklerinden biri olan konserde Oğuzhan Koç on binlerce Antalyalıya dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi. Coşku içinde geçen gecenin ardından seyirciye teşekkür etti.

Sahne öncesi habercilerle sohbet eden Koç üretken bir dönem geçirdiğini söyledi. Yaz başından beri art arda single’lar yayınlayan Oğuzhan Koç “Şu an ürettiğim bütün şarkıları ışık hızıyla kendim söyleyip hemen paylaşıyorum. Ama sevdiğim arkadaşlarım ‘Şarkı var mı?’ dediklerinde ‘Bende bu var’ deyip her zaman kartlarımı açarım. Ama onun dışında çok profesyonel anlamda bana şöyle slow bir şarkı lazım dediklerinde terzi gibi çalışabilen biri değilim. Açıkçası şarkılarımı yapıyorum, sevdiğim arkadaşlarıma da hediye ediyorum” diye konuştu.