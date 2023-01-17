Oğuzhan Koç: Özel günlerde özel insanlara vakit ayırıyorum

Oğuzhan Koç, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Stüdyodan çıktığını söyleyen şarkıcı, "Berkay'a şarkı verdim, onun yanındaydım. Şimdi de eve gideceğim, saat geç oldu" dedi.





"YILBAŞI GECCELERİNDE SAHNE ALMIYORUM"

"Yılbaşı geccesi eşiyle vakit geçirmek için sahne tekliflerini reddettiği" haberleri hazırlatılan Oğuzhan Koç, "Özel günlerde hayatımdaki özel insanlara vakit ayırmak istedim. Birkaç senedir de tercih etmiyorum yılbaşı gecelerinde sahne almayı" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ŞARKILARIM DEMET'E"

Diğer yandan Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sözleri kendisine ait olan ‘Yalanı Bırak’ parçasını Sakiler'e vermişti. Şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında Demet Özdemir’le düğününde ücretsiz sahne alan ünlü müzik grubuna, para almadığı eseriyle karşılık vermişti. Koç, hem klipte hem de parçanın son bölümünde gruba eşlik ederek, jest yapmıştı.