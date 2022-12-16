Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Önceki gün bir mekan çıkışında görüntülenen Oğuzhan Koç, "Cuma günü (bugün) yeni şarkım çıkıyor. Klibini izledik burada. Demet’e izlettim." dedi. Muhabirlerin, "Demet Hanım'ın onayına göre mi klibi yayınlayacaktınız peki?" sorusuna Koç, "Hanımın onayını aldım." yanıtını verdi.



"YILBAŞINI BİRBİRİMİZE AYIRDIK"

Yılbaşı planlarından da bahseden ikili, "İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil daha. Zaten burada olursak sizinle karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

2022 yılını da değerlendiren ikiliden Özdemir, "Allah sizlere de nasip etsin. Çok güzel geçti. Sürprizler ile doluydu başlangıcı. Sonucu çok heyecan vericiydi benim için. Güzel başlangıçlar yaptık. İnşallah bir sonraki yıl da bir önceki yılı aratmaz diyeyim." şeklinde konuştu.

Koç ise "Sürprizler ile dolu bir yıldı. İnşallah daha güzellerini hep birlikte yaşarız." dedi.