Ogün Sanlısoy’dan yeni klibiyle önemli mesaj

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan “Bu klipteki kişiler gerçek kişiler değildir. Gerçek kişiler maalesef hayatın içinde, duvarların ardında” diyerek duyurduğu klibi ve Biçare şarkısı için sanatçı, “Kimse sormuyor ne istediklerini, zira söz hakları yok! Gönülleri olmadan, rızası olmadan evlendirilen, reşit olmayan kız çocuklarının sesi olsun bu şarkı” diyor ve ekliyor: “Henüz oyun çağında, çocukluklarının baharında iken, bilmedikleri, sevmedikleri kişilere eş olmak zorunda olan çocuk gelinlerin dramını hatırlatmaya çalıştım. Kızların sessiz çığlıklarına kayıtsız kalanlara, umursamayan, hatta gelenek veya normal bulanlara empati yapma çağrısıdır bu. (O kız sen olsaydın eğer?) Oyuncak bebekle oynaması gerekirken, anne olan çocuklar… Bu video yapay zeka teknolojisi ile yapıldı. Görüntülerde kullanılan kişiler gerçek değildir, yapay zeka ile üretilmiş, sembolik kişilerdir. Gerçek kişiler hayatın içinde, hapsedildikleri evlerin içindedir. O yüzden duyulmaz sesleri kalın duvarlardan. Zaten… Kulaklarımız da ağır işitiyor bu konularda.”