Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşkı tam gaz: “Birbirimizi özlüyoruz”

Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu işletmeci Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşkı tam gaz: “Birbirimizi özlüyoruz”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2024 11:02

Bir yıldan fazla süredir aşk yaşayan çift, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir parça değişimi için alışveriş merkezine gelen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Uzun bir aradan sonra dinlenme döneminde olduğunu söyleyen İlayda Alişan, “İlk defa bu kadar uzun bir ara verdim. Uzun dediğime bakmayın, dört ay oldu. Dinleniyorum ve spor yapıyorum. Tadını çıkarıyorum, ancak ara vermek alışık olmadığım bir durum, bir boşluk hissettim. Ama yavaş yavaş döneceğim; senaryo okuyorum” açıklamasında bulundu.

Birbirlerini özlediklerini dile getiren Oğulcan Engin ise, “Biz özlüyoruz birbirimizi” diyerek ilişkilerindeki uyumdan bahsetti. Muhabirlerin “Huylarınız benziyor mu?” sorusuna ise “Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz” yanıtını verdi.

İyi bir ilişkileri olduğunu ve bugüne kadar hiç kavga etmediklerini belirten İlayda Alişan, mutluluğunu gözler önüne serdi. Kıskançlık sorusuna da esprili bir yanıt veren çift, Engin’in “Yerinde kıskanırım, o da kıskanç ama gereksiz değil” sözleriyle tatlı uyumlarını gözler önüne serdi.

Nişantaşı’ndaki rahat tavırları ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken çift, ilişki dinamikleriyle de beğeni topladı.

Benzer Haberler
Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nu anlattı: Onun sürprizliğini ve dürüstlüğünü seviyorum” Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nu anlattı: Onun sürprizliğini ve dürüstlüğünü seviyorum”
Emre Altuğ, Çağla Şıkel'e nafaka ödüyor mu? Emre Altuğ, Çağla Şıkel'e nafaka ödüyor mu?
Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı
Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı! Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yeniden aynı projede mi rol alacak? İşte ilk açıklama... Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yeniden aynı projede mi rol alacak? İşte ilk açıklama...
Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: "İyi geldik birbirimize!"
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı
  • 14-11-2024 11:08

Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!
  • 14-11-2024 09:51

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma:
  • 13-11-2024 19:25

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: "İyi geldik birbirimize!"

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den aşk dolu paylaşım!
  • 08-11-2024 17:48

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den aşk dolu paylaşım!

Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nu anlattı: Onun sürprizliğini ve dürüstlüğünü seviyorum”
  • 14-11-2024 19:11

Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nu anlattı: Onun sürprizliğini ve dürüstlüğünü seviyorum”