Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşkı tam gaz: “Birbirimizi özlüyoruz”

Bir yıldan fazla süredir aşk yaşayan çift, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir parça değişimi için alışveriş merkezine gelen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Uzun bir aradan sonra dinlenme döneminde olduğunu söyleyen İlayda Alişan, “İlk defa bu kadar uzun bir ara verdim. Uzun dediğime bakmayın, dört ay oldu. Dinleniyorum ve spor yapıyorum. Tadını çıkarıyorum, ancak ara vermek alışık olmadığım bir durum, bir boşluk hissettim. Ama yavaş yavaş döneceğim; senaryo okuyorum” açıklamasında bulundu.

Birbirlerini özlediklerini dile getiren Oğulcan Engin ise, “Biz özlüyoruz birbirimizi” diyerek ilişkilerindeki uyumdan bahsetti. Muhabirlerin “Huylarınız benziyor mu?” sorusuna ise “Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz” yanıtını verdi.

İyi bir ilişkileri olduğunu ve bugüne kadar hiç kavga etmediklerini belirten İlayda Alişan, mutluluğunu gözler önüne serdi. Kıskançlık sorusuna da esprili bir yanıt veren çift, Engin’in “Yerinde kıskanırım, o da kıskanç ama gereksiz değil” sözleriyle tatlı uyumlarını gözler önüne serdi.

Nişantaşı’ndaki rahat tavırları ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken çift, ilişki dinamikleriyle de beğeni topladı.