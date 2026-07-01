Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan Kalp Dolu Paylaşım

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerinin 3. yılını sosyal medyada romantik paylaşımlarla kutladı. Çiftin kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan Kalp Dolu Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 21:38

Oğulcan Engin ile İlayda Alişan’ın ilişkisi magazin dünyasında uzun süredir takip ediliyor. Çift bu kez de ilişkilerinin 3. yılını kutlamalarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Sosyal Medyada Romantik Kutlama

Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 3. yıllarını kutladı. Paylaşımında sadece kırmızı bir kalp ve “3” notunu kullanması bile yeterli oldu çünkü bu sade ama anlamlı paylaşım kısa sürede çok konuşuldu.

İlayda Alişan da sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve o da kendi hesabından benzer bir kare paylaşarak aynı şekilde “3” notunu düştü. Böylece çift ilişkilerinin 3. yılını sosyal medya üzerinden karşılıklı romantik bir şekilde kutlamış oldu.

Hayranlarından Yoğun İlgi Geldi

Paylaşımlar yayınlanır yayınlanmaz binlerce beğeni aldı. Çiftin takipçileri yorumlarda “çok yakışıyorsunuz”, “mutluluklarınız daim olsun” gibi mesajlar bıraktı. Bir süredir uyumlu ilişkileriyle dikkat çeken ikili bu paylaşımla birlikte yeniden gündemin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Hayranları özellikle çiftin doğal ve abartısız paylaşımlarını samimi bulduklarını dile getirdi. Gösterişten uzak ama duygusal içerikler ilişkilerinin neden bu kadar ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Daha Önceki Paylaşımları Da Gündem Olmuştu

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan çifti aslında daha önce de sosyal medyada sık sık gündeme gelmişti. Londra tatillerinden paylaştıkları kareler birlikte geçirdikleri özel anlar ve birbirlerine yaptıkları küçük romantik jestler takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Hatta Oğulcan Engin’in zaman zaman yaptığı esprili paylaşımlar da oldukça ilgi çekiyor. Daha önce sevgilisine yaptığı eğlenceli göndermeler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Aşkları Göz Önünde Devam Ediyor

Çiftin ilişkisi hem magazin dünyasında hem sosyal medyada oldukça dikkat çeken bir noktada ilerliyor. Birlikte geçirdikleri her özel anı paylaşmaları hayranlarının da onları daha yakından takip etmesine neden oluyor.

Görünen o ki Oğulcan Engin ve İlayda Alişan çifti 3 yılı geride bırakırken ilişkilerini hem keyifli hem de uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları da bu aşkın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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