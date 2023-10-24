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Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek ücretsiz 10 GB internetin tarihini açıkladı. Detaylar için haberimize göz atın. Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki gelişmeleri de aktaran Bakan, önemli bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 19:42

Öğrencilere sağlanacak olan ücretsiz 10 GB internetin dağıtım tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu ay sonuna veya kasım başına kadar hizmetin hazır olacağını ifade etti. Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor

Ücretsiz İnternet Duyurusu

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencilerine sağlanacak olan 10 GB'lik ücretsiz internet hizmeti hakkında açıklamalarda bulundu. Bu konudaki sürecin büyük oranda tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın öğrencilere vadettiği internet desteği için çalışmalara son hızla devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içindeyiz. Hedefimiz bu ay sonuna yetiştirmek, fakat gecikme olursa kasım ayının başında bu hizmeti sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Akademik Yıl Açılış Konuşması

Uraloğlu, Erzincan Üniversitesi'ndeki etkinlikte Filistin'deki olayları kınayarak, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerini takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, üniversitelerin bilim ve toplumsal hayatta kritik bir rol oynadığına dikkat çekti.

Türkiye'nin Altyapı ve Ulaştırma Başarısı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki gelişimine vurgu yaptı. Son 21 yılda yaklaşık 194 milyar dolarlık yatırım ile ülkenin bu alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Buna ek olarak, 2002'den bu yana bölünmüş yol uzunluğunun, liman sayısının ve tersane sayısının arttığına dikkat çekti. Uraloğlu, "Türkiye, ulaştırma ve altyapıda önemli bir seviyeye ulaştı" dedi.

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