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Öğrencilere yeni bir destek paketi daha açıklandı! Başvuran öğrencilere 6 ay ödeme yapılacak!

Öğrencilere eğitim desteği müjdeleri gelmeye devam ediyor. Üniversite öğrencileri başvuru şartıyla 6 ay boyunca nakit destek alacak.

Öğrencilere yeni bir destek paketi daha açıklandı! Başvuran öğrencilere 6 ay ödeme yapılacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 11:42

Ekonomik olarak zorlanan üniversite öğrencilerine bir maddi destek programı daha açıklandı. Üniversite öğrencilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6 ay boyunca yapılacak olan yeni maddi destek ödemeleri başlıyor! İşte başvuru detayları ve aranan şartlar!

Üniversite öğrencilerine verilen sosyal destek programlarına bir yenisi daha eklendi. Özellikle şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerinin geçimlerini sağlayabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir maddi destek paketi daha açıklandı. Üniversite öğrencileri barınma ve beslenme sorunu için uzun süredir devlete seslerini duyurmaya çalışıyordu. Devletten bu sese kulak verildi.

ÖĞRENCİLERE BÜYÜK DESTEK GELİYOR

Öğrencilere verilen KYK bursları yanı sıra belediyeler ve bakanlıktan ayrıca destek paketleri de bu sene arda ardına açıklanmaya devam ediyor. Son olarak bakanlıktan yeni bir destek paketi de açıklandı. Söz konusu destekte üniversite öğrencilerinin barınma ve yeme içme gibi harcamalarına destek olması amacıyla belirtilen miktarlarda her ay maddi ödeme yapılacak. Öğrenciler başvuruları sonucunda uygun şartları sağladıkları koşullarda bakanlık tarafından seçilecek ve 6 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına maddi destek sağlanacak.

Gelen zamlar en çok üniversite öğrencilerini etkilemiş durumda. Özellikle dar gelirli ailelerin üniversite okumaya çalışan çocukları hem çalışıp hem de okul masraflarını, barınma ücretlerini ve yeme içme giderlerinin yanı sıra kıyafet giderlerini de karşılamaya çalışıyor. Durum böyle olunca bakanlık harekete geçerek öğrencilere bir destek paketi daha sağlamaya karar verdi. Söz konusu destek paketinde üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda refaha biraz olsun kavuşması sağlanması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Peki üniversite öğrencileri bu yardımda nasıl faydalanabilirler? Öğrencilerin destek paketinden faydalanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Peki bu şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan üniversite öğrencileri maddi destek programından faydalanabilmek için;

-Başvuran öğrencilerin dört yıllık bir üniversite programına kaydı olması ve örgün öğretimine devam zorunluluğu bulunmaması gerekmektedir. -Öğrencilerin TC Vatandaşı olması ve adli bir suçtan da kayıtlarının olmaması yine aranan şartlar içerisinde yer almaktadır.

Öğrencilerin maddi destek almak için bakanlığın resmi internet sitesinden yapılacak olan başvuru duyurusunu takip etmeleri gerekmektedir. Önümüzdeki haftalarda başvuruların başlaması planlanıyor.

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