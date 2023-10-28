Öğrencilere her ay 1250 TL yardım parası ödenecek! Başvuru formu yayınlandı

Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı ve burs yardımı ödemeleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri için başvuru işlemleri başladı. Bir yandan KYK burs ve kredi ödemesi devam ederken bir yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan Bursa ödemeleri yapılıyor. Hala Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne burs başvurusu yapmamış olanlar için de yeni haberler var. Peki kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite öğrencilerine burs vermek için Düğmeye bastı. Al milyonlarca öğrenci için kapılarını açan Vakıflar Genel Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemelerinden farklı olarak öğrencilere 1250 TL'lik aylık eğitim yardımı veriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ödemesi için başvuru şartları ve detaylar de netleşti. Peki kimler Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs alabilir? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs şartları neler?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1250 TL BURS BAĞLAYACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması yaparak 2023-2024 eğitim öğretim yılında Üniversite öğrencileri için burs başvurularının başladığını duyurdu. VGM tarafından öğrencilere verilecek olan burs miktarı ise 1250 TL oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile burs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin belirlenen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. 2012 yılından bu yana üniversite öğrencilerine eğitim bursu veren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1250 TL'lik burs ödemesi Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde 8 ay süreyle yapılacak.

VGM EĞİTİM BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olan Burslar için başvuru işlemleri 31 Ekim’de sona erecek. Bu tarihler arasında öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden burs başvurusu işlemlerini tamamlayabilecek. Eğitim desteği veren vakıflar genel müdürlüğü tam 12 ay sürecek olan eğitim bursu ödemesini 1250 TL olarak belirledi. Buna ek olarak Bazı belediyeler ve derneklerde öğrencilere eğitim bursu vermeye devam ediyor. Belediyelerin ve vakıfların resmi internet sitelerini ziyaret ederek burs başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz.