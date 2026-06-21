Ogeday Girişken Sessiz Sedasız Evlendi!

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile sessiz sedasız evlendi. Çiftin ilk kareleri büyük ilgi gördü.

Ogeday Girişken Sessiz Sedasız Evlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 13:26

Survivor’ın unutulmaz şampiyonlarından Ogeday Girişken bu kez spor ya da yarışma başarısıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile sessiz sedasız bir şekilde evlendi. Çiftin bu kararı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve hayranları tarafından büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşadılar

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş ilişkilerini zaten uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyordu. Gösterişten uzak durmaları özel hayatlarını çok fazla paylaşmamalarıyla biliniyorlardı.

İlk ciddi adımı ise geçtiğimiz yıl atmışlardı. Ogeday Girişken’in yaptığı romantik evlilik teklifi sonrası Zeynep Yumrutaş’ın “Evet” cevabı ilişkilerinin ciddi bir boyuta geçtiğini göstermişti.

Nişanla Gelen İlk Ciddi Adım

Çift evlilik yolunda ilk resmi adımı ise aile arasında yapılan nişan töreniyle atmıştı. 18 Şubat 2026’da gerçekleşen bu küçük ve samimi tören yakın aile üyelerinin katılımıyla oldukça sıcak bir ortamda geçmişti.

O dönem de çok göz önünde olmayan çift yine sade bir kutlama tercih etmişti. Zaten bu çizgiyi evliliklerine de taşımış oldular.

Nikah Töreni Sade Ama Şık Oldu

Beklenen büyük düğün yerine çift daha sakin ve minimal bir nikah töreniyle evlendi. Yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı törende oldukça duygusal anlar yaşandığı konuşuluyor.

Törenin gösterişten uzak olması dikkat çekse de ortamın samimiyeti ve mutluluğu ön plandaydı. Çiftin bu özel gününde oldukça huzurlu ve mutlu olduğu da gelen bilgiler arasında.

İlk Kareler Sosyal Medyada

Nikahın ardından paylaşılan ilk fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde çiftin oldukça mutlu olduğu doğal ve rahat halleriyle dikkat çektiği görülüyor.

Takipçileri de bu haberi büyük bir ilgiyle karşıladı. Paylaşımların altına binlerce tebrik mesajı yağdı. Özellikle Ogeday Girişken’in Survivor’dan bu yana geniş bir hayran kitlesi olduğu düşünülünce, bu evlilik haberi ciddi bir etkileşim yarattı.

Artık hayatlarının yeni bir dönemine adım atan çift için bu evlilik uzun süredir kurdukları düzenin resmiyete dökülmüş hali gibi görünüyor. Gösterişten uzak ama duygusu güçlü bu nikah onların karakterini de yansıtır gibi duruyor.

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