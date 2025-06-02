O Üniversiteden Aleyna Tilki’ye Konser Yasağı! Mezuniyet Sahnesi Son Anda İptal Edildi

Aleyna Tilki’nin Iğdır Üniversitesi mezuniyet konseri iptal edildi. Karar, hava koşulları gerekçesiyle alındı; tepkiler de etkili oldu iddiası konuşuluyor.

O Üniversiteden Aleyna Tilki’ye Konser Yasağı! Mezuniyet Sahnesi Son Anda İptal Edildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-06-2025 12:59

Aleyna Tilki, Iğdır Üniversitesi'nde sahne alacaktı ancak konser son anda üniversite yönetimi tarafından iptal edildi. Kararın arkasında ne olduğu ise merak konusu...

Aleyna Tilki'nin Mezuniyet Konseri Neden İptal Edildi?

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran 2024-2025 mezuniyet programı kapsamında genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahne alacağını duyurmuştu. Ancak konserin iptal edildiği üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından açıklandı.

Açıklamada, “O gün konser saatlerinde yaşanacağı raporlanan yoğun sağanak yağış sebebiyle Aleyna Tilki konseri iptal edilmiştir” denildi. Aynı açıklamada, saat 15.00’te yapılması planlanan mezuniyet töreninin ise değişmeden uygulanacağı belirtildi.

Sosyal Medyada Tepkiler Vardı

Konserin iptal edilme nedeni olarak hava koşulları gösterilse de, kulislerde konuşulanlara göre sosyal medyada Aleyna Tilki’nin sahne almasına yönelik tepkilerin artması üzerine bu kararın verildiği iddia ediliyor.

Özellikle bazı kullanıcılar, sanatçının sahne tarzını ve şarkı sözlerini eleştirerek üniversite etkinliğine uygun olmadığını savunmuştu. Bu tepkiler ışığında üniversitenin kararını gözden geçirdiği öne sürülüyor.

Aleyna Tilki'den Açıklama Gelmedi

İptal kararının ardından Aleyna Tilki’den herhangi bir açıklama gelmedi. Şarkıcının yaşanan gelişmelere nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

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