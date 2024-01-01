O Ses Türkiye'ye katılan Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan'lı şovu gündemde

O Ses Türkiye, yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olarak bilinirken, bu yıl da 31 Aralık Pazar akşamı izleyicilerle buluştu.

Moderatörlüğünü Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programın jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer aldı.

Gecede birbirinden ünlü isimlerin performans sergilediği anlardan biri Enis Arıkan'a aitti.

Seda Sayan'ın sözleriyle mix'lenen "Ah Geceler" şarkısını seslendiren Enis Arıkan'ın sahne şovu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Performansının ardından jüri üyelerinin görüşlerini dinleyen Arıkan, "Acun Ilıcalı'nın bana yalvarmasını çok istiyorum" dedi.







Bu sözler üzerine Ilıcalı, Arıkan'a yönelerek, "Seni yıllardır tanırım. En takdir ettiğim özelliğin dürüstlüğün. Gerçekten bu performans karşısında ağzım açık kaldı. Bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Benim için şu an tek önemli şey senin beni seçmen. Enis, ben bazı durumlarda güçlü görünsem de içimde küçük bir çocuk gibi olan, ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan biriyim. Kurduğum hayallerde seni takımımda görmek istiyorum. Lütfen yalvarıyorum, beni seç" dedi.

Ilıcalı'nın duygusal sözlerine karşılık veren Arıkan ise "Peki, neden psikoloğa gitmedin Acun?" şeklinde espri yaparak ifadesini belirtti. Daha sonra ikna olduğunu açıklayan ünlü isim, Acun Ilıcalı'yı seçti.





