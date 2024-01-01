O Ses Türkiye'ye katılan Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan'lı şovu gündemde

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında Enis Arıkan'ın performansı izleyicileri etkisi altına aldı. Sahneye Seda Sayan Müzikali adıyla çıkan Arıkan, muazzam bir şov sergileyerek izleyenleri büyüledi.

O Ses Türkiye'ye katılan Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan'lı şovu gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-01-2024 11:29

O Ses Türkiye, yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olarak bilinirken, bu yıl da 31 Aralık Pazar akşamı izleyicilerle buluştu.

Moderatörlüğünü Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programın jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer aldı.

Gecede birbirinden ünlü isimlerin performans sergilediği anlardan biri Enis Arıkan'a aitti.

Seda Sayan'ın sözleriyle mix'lenen "Ah Geceler" şarkısını seslendiren Enis Arıkan'ın sahne şovu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Performansının ardından jüri üyelerinin görüşlerini dinleyen Arıkan, "Acun Ilıcalı'nın bana yalvarmasını çok istiyorum" dedi.


 

Bu sözler üzerine Ilıcalı, Arıkan'a yönelerek, "Seni yıllardır tanırım. En takdir ettiğim özelliğin dürüstlüğün. Gerçekten bu performans karşısında ağzım açık kaldı. Bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Benim için şu an tek önemli şey senin beni seçmen. Enis, ben bazı durumlarda güçlü görünsem de içimde küçük bir çocuk gibi olan, ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan biriyim. Kurduğum hayallerde seni takımımda görmek istiyorum. Lütfen yalvarıyorum, beni seç" dedi.

Ilıcalı'nın duygusal sözlerine karşılık veren Arıkan ise "Peki, neden psikoloğa gitmedin Acun?" şeklinde espri yaparak ifadesini belirtti. Daha sonra ikna olduğunu açıklayan ünlü isim, Acun Ilıcalı'yı seçti.


 

Benzer Haberler
Ebru Yaşar, unutulmaz bir yılbaşı gecesine damga burdu Ebru Yaşar, unutulmaz bir yılbaşı gecesine damga burdu
Gülben Ergen'den yeni yıl ritüeli: Sahneye tuz serpti! Gülben Ergen'den yeni yıl ritüeli: Sahneye tuz serpti!
Simge'nin yeni yıl dileği: Simge'nin yeni yıl dileği: "Aşk"
İrem Derici yeni yılı Kıbrıs’ta karşıladı! İrem Derici yeni yılı Kıbrıs’ta karşıladı!
Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu! Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
İbo Show’da kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu: İnsanlar un kurabiyesine dönmüş! İbo Show’da kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu: İnsanlar un kurabiyesine dönmüş!
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
  • 29-12-2023 11:25

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?