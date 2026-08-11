O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Tanınmaz Halde! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı

O Ses Türkiye 2016 birincisi Emre Sertkaya son haliyle gündem oldu. Paris'te yaşayan ve baba olan şarkıcının marjinal tarzı sosyal medyayı salladı.

O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Tanınmaz Halde! Son Hali Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 16:16

TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin 2016 sezonunda Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yer alarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Emre Sertkaya geçirdiği radikal değişim ve marjinal tarzıyla yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Yarışmanın ardından bir süre önce Türkiye'den ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşen genç müzisyen hem yeni yaşamı hem de ezber bozan giyim stiliyle takipçilerini şaşırttı.

Paris'te Müzik Ve Baba Olma Heyecanı

Yurt dışına taşındıktan sonra müzik kariyerine Fransa'da devam eden Emre Sertkaya yakın zamanda hayatının en özel mutluluklarından birini yaşayarak baba olduğunu duyurdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim kızı için şarkı söylediği duygu dolu anları kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak paylaşılan videoda baba-kızın duygusal anlarından çok Sertkaya'nın imajı ön plana çıktı.

X'te Olay Olan Tarz: Abi Acil Tarzını Değiştir

Kızına şarkı söylediği esnada giydiği askılı bluz ve dikkat çekici takılarıyla kamera karşısına geçen Emre Sertkaya'nın son hali X (eski adıyla Twitter) platformunda kısa sürede viral oldu. Yarışma dönemindeki doğal ve sade halinden oldukça uzak bir imaja bürünen ünlü şarkıcı için sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Videonun altına "Ya sana ne olmuş", "Abi acil tarzını değiştir" ve "Bu ne hal" gibi binlerce şaşkınlık dolu yorum yapıldı.

 

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