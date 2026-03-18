O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Paris'te Baba Oldu: İşte Minik Noa!

Emre Sertkaya kiminle evli, bebeğinin adı ne?

Yayın Tarihi : 18-03-2026 14:30

2016 yılında düzenlenen O Ses Türkiye yarışmasında kendine has tarzı ve güçlü sesiyle şampiyonluğa ulaşan Emre Sertkaya, uzun süren sessizliğini mucizevi bir haberle bozdu. 2019 yılında Türkiye’den ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris’e yerleşen ünlü müzisyen, özel hayatındaki en büyük mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

 "Hoş Geldin Noa"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu müjdeleyen Sertkaya, kızı Noa ve sevgilisi Camille ile olan romantik karelerini yayımladı. Sertkaya, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay, günüme güneş gibi doğdun. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim Camille’e sonsuz teşekkürlerimle."

Paris'te Yeni Bir Hayat ve Stil

Türkiye'den ayrıldıktan sonra tarzında radikal değişikliklere giden Emre Sertkaya, son dönemde sosyal medyada paylaştığı marjinal fotoğraflarıyla sıkça konuşuluyordu.

  • Tarz Değişimi: Daha önce giydiği göbek üstü bluz ve bohem stili nedeniyle bazı kesimlerden olumsuz yorumlar alan Sertkaya, eleştirilere kulak asmadan sanatsal kimliğini Paris sokaklarına taşımaya devam ediyor.

  • Müzikal Yolculuk: 2019'daki ilk tekli çalışmasının ardından Avrupa'da müzik çalışmalarını sürdüren sanatçı, artık hayatına "müzisyen baba" kimliğiyle devam edecek.

Benzer Haberler
“Kardeşler Araştırma” Galasında Kahkaha Tufanı! “Kardeşler Araştırma” Galasında Kahkaha Tufanı!
Başörtülü Paylaşım Tartışma Çıkardı! Esra Ezmeci Ayasofya'dan Seslendi Başörtülü Paylaşım Tartışma Çıkardı! Esra Ezmeci Ayasofya'dan Seslendi
Pelin Karahan ve Bedri Güntay Arasında Pelin Karahan ve Bedri Güntay Arasında "Zoraki Tatil": Aileler Devreye Girdi!
Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e Şok Sözler: Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e Şok Sözler: "Sizin Ev Çiş Kokuyordur!"
Derya Uluğ ve Asil Gök’ten 10 Yıllık Aşka Görkemli Final: Düğün Tarihi Belli Oldu! Derya Uluğ ve Asil Gök’ten 10 Yıllık Aşka Görkemli Final: Düğün Tarihi Belli Oldu!
Burcu Özberk ve Metin Hara Arasında Sürpriz Yakınlaşma: Yemek Sonrası Takipleşme Geldi! Burcu Özberk ve Metin Hara Arasında Sürpriz Yakınlaşma: Yemek Sonrası Takipleşme Geldi!
Seda Bakan
  • 11-03-2026 17:57

Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!
  • 16-03-2026 16:55

Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi
  • 12-03-2026 10:43

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi

Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.
  • 17-03-2026 10:00

Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.

Melis Sezen’den Reklam Seti Paylaşımı!
  • 14-03-2026 15:22

Melis Sezen’den Reklam Seti Paylaşımı! "Backstage" Pozları Nefes Kesti.