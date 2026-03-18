O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Paris'te Baba Oldu: İşte Minik Noa!

2016 yılında düzenlenen O Ses Türkiye yarışmasında kendine has tarzı ve güçlü sesiyle şampiyonluğa ulaşan Emre Sertkaya, uzun süren sessizliğini mucizevi bir haberle bozdu. 2019 yılında Türkiye’den ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris’e yerleşen ünlü müzisyen, özel hayatındaki en büyük mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

"Hoş Geldin Noa"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu müjdeleyen Sertkaya, kızı Noa ve sevgilisi Camille ile olan romantik karelerini yayımladı. Sertkaya, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay, günüme güneş gibi doğdun. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim Camille’e sonsuz teşekkürlerimle."

Paris'te Yeni Bir Hayat ve Stil

Türkiye'den ayrıldıktan sonra tarzında radikal değişikliklere giden Emre Sertkaya, son dönemde sosyal medyada paylaştığı marjinal fotoğraflarıyla sıkça konuşuluyordu.