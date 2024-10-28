O rol Kenan İmirzalıoğlu'na teklif edildi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuk görevini bırakan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeniden setlere dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

O rol Kenan İmirzalıoğlu'na teklif edildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2024 15:18

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuk görevini Oktay Kaynarca’ya devretmesinin ardından, yeniden dizi setlerine döneceği yönündeki söylentilerle gündemde. Geçen yaz Yavuz Turgul’un Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi için anlaşan ancak senaryoyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle projeden ayrılan İmirzalıoğlu, ardından Ay Yapım’dan bir dizi teklifi aldı.

Ay Yapım, başarılı oyuncuya Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı İşgal Günlerinde Aşk dizisini önerdi. Ancak, İmirzalıoğlu’nun bu projeyi kabul etmediği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bunun üzerine Ay Yapım, ünlü oyuncuya Sema Ergenekon’un yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmen koltuğuna oturduğu Serçe dizisiyle yeni bir teklif götürdü. İmirzalıoğlu’nun bu teklife nasıl yanıt vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

Serçe dizisinin bir polisin hikâyesine odaklanacağı ve dramatik yapısıyla dikkat çekeceği öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu hayranları, başarılı oyuncunun bu projede yer alıp almayacağını merakla bekliyor.

Benzer Haberler
Teoman’ın hayranına verdiği “büyüyünce” cevabı gündem oldu Teoman’ın hayranına verdiği “büyüyünce” cevabı gündem oldu
Neslihan Atagül’den Mısır’da anlamlı yanıt: “Yeni projem karnımdaki bebeğim” Neslihan Atagül’den Mısır’da anlamlı yanıt: “Yeni projem karnımdaki bebeğim”
Melissa Vargas'ın “Aşka Yürek Gerek” dansı sosyal medyayı salladı Melissa Vargas'ın “Aşka Yürek Gerek” dansı sosyal medyayı salladı
Hadise 39. yaşını ışıltılı bir partiyle kutladı! Hadise 39. yaşını ışıltılı bir partiyle kutladı!
Seda Sayan ve Gülşen Gürcistan sahnesinde buluştu: Seda Sayan ve Gülşen Gürcistan sahnesinde buluştu: "Ah Geceler"
Cihangir Ceyhan, Bir Zamanlar İstanbul ile ana akıma dönüyor! Cihangir Ceyhan, Bir Zamanlar İstanbul ile ana akıma dönüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bergüzar Korel’den Cannes paylaşımı: Şıklığıyla göz kamaştırdı
  • 24-10-2024 16:00

Bergüzar Korel’den Cannes paylaşımı: Şıklığıyla göz kamaştırdı

Burcu Kara'dan Kahramanmaraş'a duygu dolu ziyaret
  • 25-10-2024 17:32

Burcu Kara'dan Kahramanmaraş'a duygu dolu ziyaret

Ekranda yaprak dökümü: “Kara Dut” dizisi de final yapıyor!
  • 25-10-2024 17:26

Ekranda yaprak dökümü: “Kara Dut” dizisi de final yapıyor!

'Prens' dizisinin üçüncü sezonu yolda
  • 22-10-2024 18:09

'Prens' dizisinin üçüncü sezonu yolda

Oktay Kaynarca'dan duygusal mesaj: “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta duracak”
  • 24-10-2024 11:58

Oktay Kaynarca'dan duygusal mesaj: “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta duracak”