O rol Kenan İmirzalıoğlu'na teklif edildi!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuk görevini Oktay Kaynarca’ya devretmesinin ardından, yeniden dizi setlerine döneceği yönündeki söylentilerle gündemde. Geçen yaz Yavuz Turgul’un Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi için anlaşan ancak senaryoyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle projeden ayrılan İmirzalıoğlu, ardından Ay Yapım’dan bir dizi teklifi aldı.

Ay Yapım, başarılı oyuncuya Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı İşgal Günlerinde Aşk dizisini önerdi. Ancak, İmirzalıoğlu’nun bu projeyi kabul etmediği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bunun üzerine Ay Yapım, ünlü oyuncuya Sema Ergenekon’un yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmen koltuğuna oturduğu Serçe dizisiyle yeni bir teklif götürdü. İmirzalıoğlu’nun bu teklife nasıl yanıt vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

Serçe dizisinin bir polisin hikâyesine odaklanacağı ve dramatik yapısıyla dikkat çekeceği öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu hayranları, başarılı oyuncunun bu projede yer alıp almayacağını merakla bekliyor.