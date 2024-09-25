O rol Hazal Subaşı'nın oldu

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ile oyuncu kadrosunda Salih Bademci ve genç kuşağın ünlü isimlerini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ üçüncü sezonuyla kapalı gişe oynanmaya devam ediyor.

O rol Hazal Subaşı'nın oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2024 16:15

70’li yılların samimiyetini kahkahalar eşliğinde sahneye taşıyan Aydınlıkevler’de ‘Sülün’e hayat veren isim değişiyor. Yüz oyunu aşan başarılı performansının ardından Sinem Ünsal çekimleri şehir dışında gerçekleşecek yeni bir projede yer almak üzere oyuna veda ediyor.

 

Kasım ayından itibaren ‘Aydınlıkevler’in yeni ‘Sülün’ü Hazal Subaşı olacak. Subaşı, oyunda Salih Bademci ile partner olacak. ‘Sülün’ karakteri artık Hazal Subaşı’na emanet.

 

Oyuncularının performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.  Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’  bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.

 

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci ve Burak Dakak’ın yanı sıra genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan aşk dolu paylaşım! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan aşk dolu paylaşım!
Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu
Ercan Saatçi'den Ercan Saatçi'den "patronluk yapmaya kalktı" diyen İzel'e yanıt geldi!
Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu: Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu: "Bu bir bilgi yarışması değil, güzellik yarışması"
Göksel'in Nişantaşı’nda panik anları yaşadı! Göksel'in Nişantaşı’nda panik anları yaşadı!
Hadise’nin sözleri Hande Erçel’e mi? Hande Erçel’den yanıt geldi Hadise’nin sözleri Hande Erçel’e mi? Hande Erçel’den yanıt geldi
ÇOK OKUNANLAR
Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!
  • 25-09-2024 16:20

Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...
  • 19-09-2024 10:33

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu
  • 25-09-2024 16:58

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu

İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez
  • 20-09-2024 11:17

İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez

Oyunculuktan müziğe geçiş: Hazal Erişkin’in yeni parçası: “Atıyor Kalbim
  • 25-09-2024 13:28

Oyunculuktan müziğe geçiş: Hazal Erişkin’in yeni parçası: “Atıyor Kalbim"