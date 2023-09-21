O Market Rafları Tüketecek! 4 Lt'si 3 LT Fiyatına geçecek

Ayçiçek yağı indirimleri merakla araştırılıyor. Marketler hayat pahalılığına inatla zaman zaman ayçiçek yağı indirimini sunmaya devam ediyor. Rekabeti arttırmak, müşteri çekmek amacıyla stokları tükettiren indirimler zincir marketler tarafından duyuruluyor.

Yemeklerin ve kızartmaların vazgeçilmezi ayçiçek yağı fiyatları geçtiğimiz seneden bu yana %100 artmış bulunuyor. Bunun sebebi Rusya Ukrayna savaşı olurken bu sene havaların beklenenden fazla yüksek sıcaklığa ulaşması sebebiyle hastalık kapan ayçiçek bitkisinin azalması olarak da biliniyor. Bilindiği üzere Ukrayna Ayçiçeği bitkisinin anavatanı olarak biliniyor. Savaşta ise ekimin azladığı ve stokların tükenmeye başladığı da belirtiliyor. Ülkemizde de Edirne ayçiçek üretiminin ana vatanıdır. Öyle ki bu sene hava koşullarının olumsuzluğunun, direk ayçiçek bitkisini etkilediği açıklaması üretici tarafından yapılmış bulunuyor.

CarrefourSA ayçiçek yağı indirimi

Zaten enflasyon oranlarının tavan yaptığı günümüzde vatandaş indirimli ürünleri merakla araştırıyor. Marketler de müşteri sayısını arttırmak adına düzenlediği kampanyalar arasına ayçiçek yağını da ekliyor. CarrefourSA'da zaman zaman ayçiçek yağı indirimi sunmaya devam ederken son yaptığı indirim kampanyası Müşteri tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. 4 litrelik Sırma marka ayçiçek yağı 150 TL yerine 130 TL'ye satışa konulmuş bulunuyor. Rafları boşaltacak indirim ile birlikte hızlı hareket eden müşteri bu kampanyadan faydalanıyor.

Ayçiçek yağı fiyatlarının Gün geçtikçe artmasına inat olarak CarrefourSA ayçiçek yağı fiyatları ile alakalı yaptığı indirim kampanyasında 4 litre ayçiçek yağı fiyatını 3 litre fiyatına satışa sunmuş bulunuyor. Cazip fiyat avantajları ile birlikte tüketiciyi çeken CarrefourSA kendi Alışveriş kartı olan CarrefourSA kart sahibi müşterisine 4 litre Yudum ayçiçek yağına 150 TL yerine 130 TL'ye indiriyor.