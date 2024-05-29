O isim Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor!

Yalı Çapkını dizisinin baş karakterlerinden Seyran (Afra Saraçoğlu), hastalığını eşi Ferit’ten (Mert Ramazan Demir) gizlemeye devam ederken, büyük bir olay yaşanmış ve Orhan Korhan (Emre Altuğ) öldürülmüştü. Kulislerden sızan bilgilere göre, peş peşe ailesinde yaşanan ölümler, Ferit’in hayatında büyük bir kırılma noktası olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu süreçte, yapım şirketinin yakın zamanda biten dizisi "Sakla Beni"nin meşhur karakteri Kont Ziya da geri dönüyor.

Usta oyuncu Tamer Levent’in canlandırdığı Ziya, daha önce Halis Ağa’nın yıllar sonra yardım istediği eski düşmanı olarak yalıya misafir olmuştu. Gelen haberlere göre, karakter bu kez intikam ateşiyle yanan Ferit’in isteğiyle hikâyede yeniden yer alacak.

Tamer Levent’in dönüşü, Yalı Çapkını hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı merakla bekleniyor.