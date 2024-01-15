O haber Cem Yılmaz'ı çileden çıkardı: "Artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü!"

Cem Yılmaz'ın Levent'teki evini sattığı ve bu durumu gizlediği iddia edilmişti. İddiaların ardından gazetecilerin evinin üstünde dron uçurduğunu söyleyen Yılmaz, bu duruma isyan etti. Ünlü komedyen, " “Evini satıyor” haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü" ifadelerini kullandı.

O haber Cem Yılmaz'ı çileden çıkardı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 10:41

Müge Dağıstanlı, 10 Haber üzerinden paylaştığı yazısında, ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın İstanbul'un gözde semtlerinden Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını iddia etti. Ayrıca Dağıstanlı, Cem Yılmaz'ın bu durumu gizlemeye çalıştığını öne sürdü.

Cem Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak haberlere tepki gösterdi. Evinin çevresini drone ile gezdiğini belirten ünlü isim, "Gülmedim, komik değil" ifadeleriyle tuhaf bir şekilde çekildiğini söylediği fotoğrafın haber yapılmasına karşı çıkarak şu paylaşımı yaptı:

"Bugün tuhaf bi şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan “evini satıyor” haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne?!?! O kısmı enteresan…Gülmedim komik değil."

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