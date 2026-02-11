Nursel Köse Kars'ta İsyan Etti: "Tarihe Ayıp Ediyorsunuz!"

Show TV’nin iddialı yapımı Veliaht dizisinde "Zahide" karakteriyle fırtınalar estiren usta oyuncu Nursel Köse, Kars’taki dizi setinden arta kalan zamanında soluğu medeniyetler beşiği Ani Harabeleri’nde aldı. Ancak ünlü oyuncunun bu kültürel gezisi, karşılaştığı manzara karşısında büyük bir öfkeye dönüştü.

"Buraya İsim Yazınca Tarihe Geçmiyorsunuz"

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Ani Harabeleri'nin duvarlarına kazınmış isimleri ve kalpleri gören Köse, bu saygısızlığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarihi dokuya zarar verenlere sert tepki gösteren oyuncu, şu uyarıda bulundu:

"Arkadaşlar, tarihi eserlerin üzerine kalp ya da isim yazmayın. Bin yıl önce yapılmış eserleri bugün hâlâ ziyaret edebiliyoruz. Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz."

Veliaht Setinden Kültür Turuna

Üç Kuruş, Aldatmak ve Uzak Şehir gibi projelerdeki başarısının ardından şimdilerde Veliaht dizisi için Kars'ın dondurucu soğuğunda çalışan Köse, bölgenin tarihi mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Sanatçının bu duyarlı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce destek yorumu ve beğeni aldı.

Ani Harabeleri’nde Tahribat Tartışması

Köse'nin bu çıkışı, Türkiye'deki tarihi eserlerin korunması konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları, usta oyuncunun "ayıp ediyorsunuz" çıkışına şu yorumlarla destek verdi: