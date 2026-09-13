Nurgül Yeşilçay'dan Radikal Çıkış: "Bazı İnsanları Metropolden Kovmak Gerekiyor"

Kuşadası'nda köy hayatı yaşayan Nurgül Yeşilçay, metropollerin gençlere bırakılması gerektiğini belirterek aşırı tüketim alışkanlıklarını eleştirdi.

Nurgül Yeşilçay'dan Radikal Çıkış:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 15:49

Nurgül Yeşilçay, InStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Kuşadası'na bağlı Çınar Köyü'ne taşınan sanatçı metropol temposundan uzaklaşma kararını tüm gerekçeleriyle paylaştı. Şehirdeki kalabalığı ve gürültüyü geride bırakıp doğayla baş başa bir düzen kuran ünlü isim büyükşehirlerdeki hayat tarzına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Şehirde Gençler Yaşasın, Konsere Gitsin"

Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra metropol alışkanlıklarını sürdürmenin anlamsız olduğunu savunan Yeşilçay büyük kentlerin dinamizmini genç kuşaklara devretmek gerektiğini dile getirdi. Kendi durumunu açık yüreklilikle özetleyen oyuncu, "Bir yaştan sonra bazı insanları metropolden kovmak gerekiyor. Şehrin göbeğinde otururken üç ayda bir tiyatro oyununa gittiğimi fark ettim. Atın beni metropolden! Şehirde gençler yaşasın, her akşam bir yerlere gitsinler, yeni açılan mekanları takip etsinler ve konserlere katılsınlar" sözleriyle radikal bir bakış açısı sundu.

"Yemekler Bozuldu, Şehirler Özgürlüğünü Yitirdi"

Büyükşehirlerdeki yaşam kalitesinin her geçen gün gerilediğini belirten başarılı aktris gıda sektöründeki olumsuz değişime dikkat çekti. Eskiden kentlerin çok daha özgür bir ruha sahip olduğunu hatırlatan sanatçı, "Öncelikle İstanbul’da yemekler çok bozuldu. Biz neden çer çöp yiyoruz? Şehirler artık eski ferahlığını ve özgürlüğünü taşımıyor" diyerek metropol düzenindeki yozlaşmayı eleştirdi. Sahip olduğu konforu sorgulayarak köy yaşantısını seçtiğini aktaran Yeşilçay kentin merkezinde oturmanın metropol hayatını gerçekten yaşamak anlamına gelmediğini vurguladı.

Doğayla Gelen Çevreci Bilinç ve Tüketim Eleştirisi

Kuşadası'ndaki köy yaşantısının çevreye bakışını kökten değiştirdiğini aktaran ünlü oyuncu sürdürülebilirlik fikrinin günlük rutininde merkezi bir yer edindiğini anlattı. Doğaya duyduğu sevginin köyde güçlü bir çevre bilincine dönüştüğünü kaydeden Yeşilçay insanlığın aşırı atık ürettiğini ve kontrolsüz tüketim alışkanlıklarının dünyayı geri dönülmez biçimde kirlettiğini ifade etti. Özellikle hızlı modayı hedef tahtasına oturtan sanatçı haftalık alışveriş çılgınlığına karşı çıkarak, "Moda haftada bir değişemez. Biz neden sürekli yeni bir şeyler alıyoruz? Artık bu çılgınlığı durdurmalıyız" çağrısında bulundu.

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