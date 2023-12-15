Nurgul Yeşilçay'dan olay gönderme: Evet, evet Christmas

Son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nurgül Yeşilçay yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle Instagram sayfasından yaptığı esprili video paylaşımlarıyla takipçileriyle keyifli bir iletişim kuran güzel oyuncu, bu kez yılbaşı hazırlıkları yapan kişileri ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.



Mutfakta bulaşık yıkarken çekilen görüntülerini hızlandırılmış bir şekilde paylaşan Yeşilçay üzerine " Evet, evet Christmas yea coming o yea" diye yazdı. Nurgül Yeşilçay'ın bu esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.



İşte o paylaşım: