Nurgül Yeşilçay: Beni takip edin!

Son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, 'Eğleniyorum, eğlenmeye de devam edeceğim! Takip edin beni' diye konuştu.

Nurgül Yeşilçay: Beni takip edin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2024 11:31

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla son dönemde sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay önceki gün Baltalimanı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Yeşilçay yeni yıl dileklerini paylaştı. Ünlü isim, "Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 sakin ve güzel bir başlangıç yılı oldu. Hepimiz için iyi geçer umarım ve bu güzellik devam eder" şeklinde konuştu.



Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuşarak, "Sosyal medyayı çok seviyorum. Eğlenmeyi ve orada paylaşım yapmayı gerçekten çok keyifli buluyorum. Eğlenmeye devam edeceğim, beni takip etmeye devam edin" şeklinde konuştu.

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