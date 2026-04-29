Nuray Sayarı’dan Mucize Haber: 55 Yaşında İkiz Bebek Bekliyor!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle magazin dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle ikinci kez dünyaevine giren Sayarı, 55 yaşında anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Ahmet Destan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü astroloğun ikiz bebek beklediği haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Kün Fe Yekün" Paylaşımıyla Müjdeyi Verdi

İnançlı kişiliğiyle tanınan Nuray Sayarı, bebek müjdesini takipçilerine oldukça duygusal bir notla iletti. Sosyal medya hesabından hamilelik haberini paylaşan ünlü astrolog, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Kün fe yekün (O, ol der ve olur)."

55 yaşında ikiz bebek bekleyen Sayarı'nın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Takipçileri ve sevenleri, ünlü astroloğun bu mucizevi haberini "Göklerin bir mucizesi" olarak yorumladı.

Gelinliği ve Düğünü Olay Olmuştu

Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile hayatını birleştirmişti. O dönem sade bir tören yerine oldukça görkemli ve şatafatlı bir düğünü tercih eden Sayarı'nın, özellikle iddialı ve oldukça kabarık gelinliği günlerce magazin programlarında tartışılmıştı.

Yaş Farkı İddialarına Esprili Yanıt

Düğün döneminde eşiyle arasında 15 yaş fark olduğu ve kendisinin çok daha büyük olduğu iddia edilmişti. Nuray Sayarı bu iddiaları yalanlayarak yaş konusuna şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Ben 52, kocam 50 yaşında. Kadın erkekten büyük olursa zengin olur derler."

Şu an 55 yaşında olan Sayarı, yaş farkı tartışmalarını geride bırakarak eşi Ahmet Destan ile birlikte ikiz bebeklerini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.