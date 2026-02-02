Nükhet Duru'dan Şov: 71 Yaşında Derin Yırtmaçlı Sahne Şıklığı!

ürk pop müziğinin efsane sesi Nükhet Duru, sahne performansı ve cesur kıyafet seçimiyle sosyal medyayı adeta salladı. "Ben Sana Vurgunum" ve "Melankoli" gibi ölümsüz eserlerin mimarı olan 71 yaşındaki sanatçı, "yıllara meydan okumak" deyiminin canlı kanıtı oldu.

Yıllar Geçiyor, Nükhet Duru Güzelleşiyor

Son sahne aldığı gecede tercih ettiği kostümle tüm bakışları üzerine toplayan Duru, fiziğiyle genç meslektaşlarına taş çıkardı. Sosyal medyada "Cesur Kadın" etiketiyle gündem olan sanatçının tarzı şu detaylarla dikkat çekti:

Siyahın Asaleti: Gecede siyah tonların hakim olduğu bir kostüm tercih eden ünlü isim, zarafeti ve iddiayı bir araya getirdi.

Derin Yırtmaç ve Püsküller: Kostümündeki cesur derin yırtmaç ve hareketli püskül detayları, Nükhet Duru’nun ikonik sahne enerjisiyle kusursuz bir uyum yakaladı.

71 Yaşında Zirvede: Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçının bu halleri, takipçilerinden "Zaman onun için durmuş" yorumlarını aldı.

"Genç Kızlara Meydan Okuyor"

Fiziğini korumak için disiplinli bir hayat sürdüğü bilinen Nükhet Duru, sadece sesiyle değil, her daim yenilikçi ve cesur duruşuyla da ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sahne şovu sırasında sergilediği yüksek enerji, izleyenlerden tam not aldı.