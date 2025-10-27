Nükhet Duru’dan Küvette Paylaşım

Nükhet Duru’nun Küvette Paylaşımı

Şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, küvette objektif karşısına geçtiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, arka arkaya verdiği konserlerin ardından eve döndüğünü ifade etti. Ardından makyajını silmek istediğini, bu sırada küvete geçtiğini belirtti. Fotoğraflar kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı buldu.

Paylaşıma Eşlik Eden Mesaj

Nükhet Duru, fotoğraflarına şu notu ekledi:

“Arka arkaya iki konser sonrası, eve dönüp çalışma odamda makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim. Çok mutlu bir pazar günü olsun.”

Sanatçı, bu sözleriyle yoğun tempolu konser döneminin ardından dinlenmeye geçtiğini aktardı. Ayrıca paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı.