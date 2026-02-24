NOW TV'de Pazar Savaşı: "Sahtekârlar" Gidiyor, "Doktor Başka Hayatta" mı Geliyor?

Sahtekârlar dizisi final mi yapıyor? İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun yeni dizisi Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? NOW TV pazar akşamı yayın akışı detayları haberimizde...

NOW TV'de Pazar Savaşı:
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-02-2026 16:28

Televizyon kulisleri hareketli! Pazar akşamları reyting mücadelesinde kan kaybeden “Sahtekârlar” dizisi için tehlike çanları çalarken, yerini alması beklenen iddialı proje netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine göre; kanal yönetimi stratejik bir değişiklik hazırlığında.

"Sahtekârlar" İçin Yolun Sonu mu?

Pazar akşamları izleyiciyle buluşan “Sahtekârlar”, beklenen reyting başarılarını yakalayamayınca final senaryoları konuşulmaya başlandı.

  • Gün Değişikliği Masada: Eğer dizi için radikal bir gün değişikliği kararı alınmazsa, düşük reytingler nedeniyle birkaç bölüm içinde ekran macerasını noktalayacak.

  • Kesin Karar Bekleniyor: Kanal yönetiminin diziye son bir şans verip vermeyeceği henüz kesinleşmiş değil.

 "Doktor Başka Hayatta" Pusuya Yattı

Dass Yapım imzalı, başrollerini İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı “Doktor Başka Hayatta”, Pazar gününün yeni hakimi olmaya aday.

  • Sette Ara Verildi: Dizinin ilk 3 bölümünün çekimleri tamamlandı. Ekip, yayın tarihinin netleşmesi için yaklaşık 20 gündür beklemede.

  • 4. Bölüm Bilmecesi: Setin yeniden ne zaman başlayacağı, "Sahtekârlar" dizisinin akıbetine ve NOW yönetiminin vereceği Pazar günü kararına bağlı.

  • İbrahim Çelikkol & Sıla Türkoğlu Uyumu: Sosyal medyada büyük merak uyandıran ikilinin performansı, şimdiden sezonun en beklenen işleri arasında.

Kulislerde Konuşulan Senaryolar

Senaryo A Senaryo B
"Sahtekârlar" başka bir güne (örneğin hafta içi) kaydırılır. "Sahtekârlar" 1-2 hafta içinde final yapar.
"Doktor Başka Hayatta" hemen Pazar günü başlar. "Doktor Başka Hayatta" yeni Pazar dizisi olarak duyurulur.
Benzer Haberler
Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler. Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler.
Teşkilat’ta Teşkilat’ta "Ejder" Devri Kapanıyor: Erkan Petekkaya Veda Ediyor!
Veliaht Dizisi Final Mi Yapıyor? Akın Akınözü ve Serra Arıtürk İçin Kritik Hafta! Veliaht Dizisi Final Mi Yapıyor? Akın Akınözü ve Serra Arıtürk İçin Kritik Hafta!
Cennetin Çocukları’nda İsmail Hacıoğlu Depremi! İtiraflar Geldi, Başrol Gitti. Cennetin Çocukları’nda İsmail Hacıoğlu Depremi! İtiraflar Geldi, Başrol Gitti.
Mahsun Karaca’dan Sevenlerini Üzen Veda: Resmen Bitti! Mahsun Karaca’dan Sevenlerini Üzen Veda: Resmen Bitti!
Arka Sokaklar'da Aşk Nöbeti Arka Sokaklar'da Aşk Nöbeti
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!
  • 23-02-2026 11:45

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu:
  • 23-02-2026 12:03

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"