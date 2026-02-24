NOW TV'de Pazar Savaşı: "Sahtekârlar" Gidiyor, "Doktor Başka Hayatta" mı Geliyor?

Televizyon kulisleri hareketli! Pazar akşamları reyting mücadelesinde kan kaybeden “Sahtekârlar” dizisi için tehlike çanları çalarken, yerini alması beklenen iddialı proje netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine göre; kanal yönetimi stratejik bir değişiklik hazırlığında.
"Sahtekârlar" İçin Yolun Sonu mu?
Pazar akşamları izleyiciyle buluşan “Sahtekârlar”, beklenen reyting başarılarını yakalayamayınca final senaryoları konuşulmaya başlandı.
-
Gün Değişikliği Masada: Eğer dizi için radikal bir gün değişikliği kararı alınmazsa, düşük reytingler nedeniyle birkaç bölüm içinde ekran macerasını noktalayacak.
-
Kesin Karar Bekleniyor: Kanal yönetiminin diziye son bir şans verip vermeyeceği henüz kesinleşmiş değil.
"Doktor Başka Hayatta" Pusuya Yattı
Dass Yapım imzalı, başrollerini İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı “Doktor Başka Hayatta”, Pazar gününün yeni hakimi olmaya aday.
-
Sette Ara Verildi: Dizinin ilk 3 bölümünün çekimleri tamamlandı. Ekip, yayın tarihinin netleşmesi için yaklaşık 20 gündür beklemede.
-
4. Bölüm Bilmecesi: Setin yeniden ne zaman başlayacağı, "Sahtekârlar" dizisinin akıbetine ve NOW yönetiminin vereceği Pazar günü kararına bağlı.
-
İbrahim Çelikkol & Sıla Türkoğlu Uyumu: Sosyal medyada büyük merak uyandıran ikilinin performansı, şimdiden sezonun en beklenen işleri arasında.
Kulislerde Konuşulan Senaryolar
|Senaryo A
|Senaryo B
|"Sahtekârlar" başka bir güne (örneğin hafta içi) kaydırılır.
|"Sahtekârlar" 1-2 hafta içinde final yapar.
|"Doktor Başka Hayatta" hemen Pazar günü başlar.
|"Doktor Başka Hayatta" yeni Pazar dizisi olarak duyurulur.