Norm Ender’in “Parla” marşı Milli Eğitim müfredatında yer alacak

Cumhuriyet’in 100. yılı için Norm Ender tarafından bestelenen “Parla (100. Yıl Marşı)”, genç nesillere milli değerleri aşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına dahil ediliyor.

Norm Ender’in “Parla” marşı Milli Eğitim müfredatında yer alacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-12-2024 16:51

Cumhuriyet’in 100. yılı için Norm Ender tarafından bestelenen “Parla (100. Yıl Marşı)”, genç nesillere milli değerleri aşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına dahil ediliyor. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada, eserin gençlere ilham kaynağı olacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"‘Parla’ isimli bu özel eser, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş, ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak."

Norm Ender, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından esprili bir şekilde duyurdu. Paylaşımına “Bir tebriğinizi alırım” notunu ekleyen ünlü sanatçı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Norm Ender’in marşı, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir şekilde, müzik ve eğitim aracılığıyla gençlere milli bilinç kazandırmayı hedefliyor. Hayranları ve eğitimciler, eserin ders müfredatına alınmasının önemli bir adım olduğunu belirterek bu kararın genç nesillere anlamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyor

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