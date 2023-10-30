Norm Ender: "Rapçi marş yapar mı?" dediler, biz müzisyen değil miyiz?

YAPILAN MARŞLAR BEĞENİLMEDİ

Norm Ender: "Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Bir sürü marş yapıldı, kurumsal ve şahsi, yarışmalarla marş yapıldı. Toplumda da beğeni oluşmadı, yapılan marşları benimseyemedik, sevemedik. Sosyal medyadaki olay sadece eleştirmek ya, ben de eleştiriyorum, ama pozitif yapmalıyım bunu, sadece eleştiremem ben, sanatçıyım ve eserimle konuşulmalıyım diye düşündüm, bunun da motivasyonuyla marş yapmak istedim. Benim gibi heyecanlı insanlarla çalıştık. 23 Nisan'a şiir okuyormuş gibi heyecanlandım."

RAPÇİ MARŞ YAPAR MI DEDİLER. BİZ MÜZİSYEN DEĞİL MİYİZ?

Norm Ender: "Hem İstiklal Marşı'nı hem Onun Yıl Marşı'nın besteci açısından kapsayıcı bir özelliği var, arka arkaya dinlediğinizde aynı stüdyodan çıkmış gibi hissediyorsunuz. Rap'çi bir marş yapar mı? Sanki biz müzisyen değilmişiz gibi. Bunu da göstermek istedim, biz ritmik şiir yazıyoruz, marş yazmak bizim işimiz zaten. Dolayısıyla bunu yapmak istedim. Bunu kanıtlamak istedim."



