Nişantaşı'nda Objektiflere Takılan Burcu Esmersoy Hayranlarını Kırmadı

Burcu Esmersoy Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde semt merkezine gelen ünlü televizyoncu cadde boyunca vitrinleri inceleyerek sakin bir gün geçirdi. Spor şıklığı yansıtan günlük giyim tarzı ve enerjik adımlarıyla dikkat çeken Esmersoy sokakta karşılaştığı vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı.

Butikleri Tek Tek Gezdi

Semtin önde gelen caddelerinde yer alan mağazaları sırayla ziyaret eden ünlü isim sonbahar sezonuna ait yeni koleksiyonları ve tasarım parçaları yakından inceledi. Sade ve modern giyim zevkiyle tanınan başarılı sunucu reyonlar arasında uzun süre vakit geçirerek kişisel gardırobunun eksiklerini tamamladı. Mağaza çalışanlarıyla da yakından ilgilenen Esmersoy cadde üzerindeki farklı noktalara da uğrayarak ihtiyaç duyduğu parçaları özenle temin etti.

Sevenleriyle Ayaküstü Sohbet Etti

Alışveriş turu esnasında kendisini fark eden yerli ve yabancı hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Esmersoy sokakta oldukça samimi görüntülere imza attı. Yanına yaklaşarak hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hiçbir takipçisinin ricasını geri çevirmeyen ünlü televizyoncu fotoğraf talebinde bulunan tüm sevenleriyle tek tek objektiflere gülümsedi. Karşılaştığı vatandaşlarla ayaküstü sıcak diyaloglar da kuran başarılı sunucu alçakgönüllü tavırlarıyla çevredekilerin takdirini topladı.

Şehir Hayatında Kısa Bir Dinlenme

Televizyon projeleri, reklam iş birlikleri ve dijital yayıncılık faaliyetleri sebebiyle yoğun bir mesai yürüten Burcu Esmersoy bu kısa semt turuyla haftalık koşturmacasına keyifli bir ara verdi. Planladığı günlük işlerini eksiksiz biçimde halleden tecrübeli sunucu hayranlarıyla vedalaşmasının ardından cadde kenarında kendisini bekleyen aracına yöneldi. Rahat geçen alışveriş molasını noktalayan ünlü isim yaklaşan yeni projelerinin hazırlıkları için günlük çalışma temposuna geri döndü.