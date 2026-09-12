Niran Ünsal ile İbrahim Gugu Yollarını Ayırıyor

Niran Ünsal ile eşi İbrahim Gugu dokuz yıldır sürdürdükleri evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 2010'da filizlenen ve 2017'de resmi nikahla taçlanan beraberliklerini noktalama aşamasına gelen çift ayrılık haberini ortak bir uzlaşıyla paylaştı. Magazin dünyasında uzun yıllardır dengeli bir aile hayatı kuran ikilinin bu kararı sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyadan Duyurulan Ayrılık

Ayrılık haberini kamuoyuna duyuran taraf İbrahim Gugu oldu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada evlilik sürecini ve geldikleri noktayı anlatan Gugu birlikteliklerinin ardından kırgınlık bırakmak istemediklerini vurguladı. Açıklamasında eşine ve geride kalan yıllara duyduğu kıymeti dile getiren iş insanı ortaklaşa verdikleri kararın detaylarını şu ifadelerle kamuoyuna aktardı: "Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık."

On Altı Yıllık Mazinin Ardından

Niran Ünsal ile İbrahim Gugu’nun hayat yolculuğu 2010'a kadar uzanıyor. Yedi yıllık birlikteliğin ardından 2017'de hayatlarını resmi nikahla birleştiren çift geride kalan dokuz yıllık evlilik sürecinde iki evlat sahibi oldu. Bera ve Liva adını verdikleri çocuklarının geleceğini öncelik olarak belirleyen ikili boşanma sürecinde çocukların huzurunu gözeteceklerini belirtti. Anne ve baba olmanın getirdiği sorumlulukları eksiksiz sürdüreceklerini ifade eden taraflar dostane bağlarını koruyarak mahkeme sürecini anlaşmalı şekilde yürütmeyi hedefliyor.

Boşanma Süreci Anlaşmalı İlerleyecek

Sanat dünyasında örnek gösterilen evlilikleriyle tanınan ikili yasal ayrılık sürecini yıpratıcı bir çekişmeye dönüştürmeden noktalamak istiyor. Sosyal medyada yapılan resmi duyurunun ardından avukatları aracılığıyla adli süreci başlatacak olan Niran Ünsal ve İbrahim Gugu kamuoyundan özel hayatlarına saygı gösterilmesini talep etti. Sahne çalışmalarına ara vermeden devam eden başarılı şarkıcı ve eşi önümüzdeki günlerde anlaşmalı boşanma davası için resmi başvuruyu tamamlayarak yollarını hukuken de ayıracak.