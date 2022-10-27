Nişantaşı müdavimi Andrea Pirlo!

Kasım 2017'de nokta koyduğu aktif futbol kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başarıları da bulunan, Haziaran 2022'de Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olan Andrea Pirlo, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2022 10:04
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Boş zamanlarının çoğunu Nişantaşı'nda geçirmesi dikkat çeken Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İstanbul'u çok sevmiş gibi gözüküyor.
Sokakta yürürken sürekli insanlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen 43 yaşındaki İtalyan futbol adamı, bu durumdan memnun duruyor.