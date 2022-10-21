Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı?

Survivor All Star yarışmasında şampiyon olduğu için uzun süre eleştirilen Nisa Bölükbaşı diğer bir yarışmacı Ogeday Girişken ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışma sorasında da ilişkileri dolu dizgin devam eden aşıklar hakkında son günlerde ayrıldıkları yönünde iddialar basında sıkça yer almaya başladı.