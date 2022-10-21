Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı?

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ilk günlerinden beri Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı konuşulmuş, yarışma bitince de aşkları ortaya çıkmıştı. Bir süredir bu aşkın sona erdiği iddia ediliyordu. İkiliden bu iddialar üzerine yeni bir hamle geldi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2022 12:14
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Survivor All Star yarışmasında şampiyon olduğu için uzun süre eleştirilen Nisa Bölükbaşı diğer bir yarışmacı Ogeday Girişken ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışma sorasında da ilişkileri dolu dizgin devam eden aşıklar hakkında son günlerde ayrıldıkları yönünde iddialar basında sıkça yer almaya başladı.
Çıkan haberlerin ardından Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrılık iddialarını ise ti'ye alan bir paylaşımda bulundu. Haklarındaki haberi birbirlerine gösteren ikili "Aaaa ayrılmışız" diyerek o haberlerle dalga geçti.