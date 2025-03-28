Nilüfer’den Dikkat Çeken Açıklama: "Atatürkçülüğümü Kimse Sorgulayamaz!"

Ünlü sanatçı Nilüfer, yeni şarkısını yayınlayacağını duyurunca eleştirilere maruz kaldı. "Vatan sevgime laf ettirmem!" diyerek sert tepki verdi.

Nilüfer’den Dikkat Çeken Açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-03-2025 10:07

 

Nilüfer'den Eleştirilere Yanıt: Atatürkçülüğüme Laf Ettirmem

Yeni şarkısını yayınlayacağını duyuran Nilüfer, sosyal medyada bazı kullanıcılardan gelen "Şarkı yayınlamanın zamanı mı?" eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığından ödün vermeyeceğini belirterek, "Atatürkçülüğümü sorgulatmam" dedi.

"Kimler Geldi, Kimler Geçti Unutmayın"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Nilüfer, sanatın özgürlüğün ve dayanma gücünün bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece yayınlanacak şarkı, kariyerimde söylediğim sanıyorum 276'ncı şarkım. İçim kıpır kıpır ama bir yandan da günlerdir huzursuzum."

"Hayatımın bütün yollarını, müzik üstüne kurdum ben. Benim için müzik, hislerimi en derinden ve en doğru şekilde ifade edebildiğim tek dil. Bundan dolayı da, hiç pişmanlık yaşamadım. Hep üretmeye çalıştım. Hep kendi ilkelerimle, dimdik, eğilip bükülmeden, hiç durmadan inandığım yolda yürüdüm."

"Vatan Sevgim Tartışılamaz"

Nilüfer, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verirken, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığından asla ödün vermeyeceğini belirtti:

"Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem. Atatürkçü bir ailenin bu ilkelerle büyüyen bir evladı olarak..."

"Burada doğdum ve burada son nefesimi vereceğim. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Sanat nefes aldırır, dayanma gücü verir."

"Bugüne kadar neler oldu, neler bitti, kimler geldi, kimler geçti, UNUTMAYIN. Daha demokratik, daha özgür, adaletli ve mutlu bir Türkiye'ye... Umutlarımız hiç tükenmez bizim."

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