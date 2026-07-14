Nilüfer ve Reha Muhtar'ın Kızı Ayşe Nazlı Sessizce Evlendi

Geçtiğimiz ay Reha Muhtar'ı kaybeden Ayşe Nazlı Yumlu Batuhan Yağlıoğlu ile evlendi. Nilüfer'in duygusal paylaşımı ise kısa sürede gündem oldu.

Nilüfer ve Reha Muhtar'ın Kızı Ayşe Nazlı Sessizce Evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 23:26

Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu uzun süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz ay gazeteci Reha Muhtar'ın vefatıyla zor günler yaşayan aile bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi. Sade ama bir o kadar da duygusal geçen nikâh töreni yakın aile üyeleri ve dostların katılımıyla gerçekleşti.

Sade Ama Anlamlı Bir Nikâh

Ayşe Nazlı Yumlu ile Batuhan Yağlıoğlu gösterişli bir organizasyon yerine sevdiklerinin yer aldığı samimi bir tören yapmayı tercih etti. Çift ailelerinin ve yakın arkadaşlarının şahitliğinde "Evet" diyerek yeni hayatlarına ilk adımı attı.

Son dönemde yaşanan acı kaybın ardından gelen bu güzel haber hem aileyi hem çifte yakın isimleri sevindirdi. Nikâh töreninden paylaşılan kareler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Nilüfer'in Duygusal Mesajı

Kızının en mutlu gününde yanında olan Nilüfer o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü sanatçı paylaştığı fotoğrafların altına yalnızca birkaç kelime yazdı ama o sözler herkesi duygulandırdı.

"Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun." notunu paylaşan Nilüfer'in mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı. Takipçileri de genç çifte ömür boyu mutluluk dileyen mesajlar paylaşırken Nilüfer'e de bu özel günde destek verdi.

Acının Ardından Gelen Mutluluk

Ayşe Nazlı Yumlu için bu nikâh duyguların bir arada yaşandığı çok özel bir gün oldu. Geçtiğimiz ay Reha Muhtar'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşayan aile şimdi ise yeni bir başlangıcın heyecanını paylaşıyor.

Sosyal medyada yayılan nikâh kareleri kısa sürede gündem olurken birçok kişi hem çifti kutladı hem Nilüfer'in içten paylaşımına duygusal yorumlar yaptı. Acının ardından gelen bu mutlu haber, magazin dünyasında günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

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