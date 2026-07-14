Haluk Levent'ten Gözaltında Paylaşım! "Konuşmak İstiyorum, İzin Vermediler"

Gözaltındaki Haluk Levent adına paylaşılan açıklamada ifade sırasında bazı beyanların tutanağa geçirilmediği iddia edildi. Avukatın açıklaması gündem yarattı.

Haluk Levent'ten Gözaltında Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 21:27

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Kendi hesabından yayımlanan açıklamada ifade işlemi sırasında söylemek istediği bazı sözlerin resmi tutanağa geçirilmediğini öne süren Levent yaşananlara sert tepki gösterdi.

"Konuşmak İstiyorum, İzin Vermediler"

Haluk Levent paylaşımında "Konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında ise 14 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'ne yapılan başvuru sonrasında baro temsilcilerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği bilgisi yer aldı.

İfade Sırasında Yaşananları Anlattı

Paylaşılan metinde Levent'in avukatının beyanlarına da yer verildi. Açıklamaya göre avukat müvekkilinin ifade verirken bazı açıklamalarının tutanağa geçirilmediğini bu nedenle ifade işlemine ara verildiğini belirtti.

Avukatın aktardığına göre Haluk Levent'in ifadesi sırasında "Süleyman Soylu" isminden bahsetmesi üzerine bu bölümün "soruyla uyumsuz cevap" gerekçesiyle tutanağa yazılmadığı öne sürüldü.

Paylaşımda ayrıca avukatın bu duruma itiraz ettiği ancak itirazın sonuçsuz kaldığı bu nedenle savunma hakkının kısıtlandığını düşündüğü ifade edildi. Hazırlanan tutanağın ise İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi adına görev yapan baro temsilcisiyle birlikte düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşım Kısa Sürede Gündem Oldu

Haluk Levent'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Paylaşımın ardından çok sayıda destek ve eleştiri mesajı gelirken soruşturma sürecine ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar da merakla bekleniyor.

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