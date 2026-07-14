Mustafa Topaloğlu'nun Haluk Levent Sözleri Yeniden Patladı

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından gözler sadece soruşturmaya değil geçmişte yapılan açıklamalara da çevrildi. Sosyal medyada eski röportajlar ve televizyon programlarından kesitler yeniden paylaşılmaya başlarken en çok konuşulan isimlerden biri de Mustafa Topaloğlu oldu.

Eski Sözleri Yeniden Dolaşıma Girdi

Yaklaşık iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında Haluk Levent hakkında sert ifadeler kullanan Mustafa Topaloğlu'nun açıklamaları yeniden gündeme taşındı. O dönem fazla ses getirmeyen sözler son gelişmelerin ardından sosyal medyada binlerce kez paylaşılınca yeniden tartışma konusu oldu.

Topaloğlu, programda Haluk Levent'i vefasız olmakla suçlamış ve oldukça dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"Sen Kendin Ahbap Değilsin"

Mustafa Topaloğlu'nun en çok konuşulan sözlerinden biri ise "Ahbap diye bir şey kurmuş. Ne Ahbap'ı? Sen kendin ahbap değilsin bir kere." çıkışı oldu.

Topaloğlu bununla da yetinmeyerek,"Ben onun göründüğü gibi bir adam olmadığını biliyorum. Şimdi eğer burada anlatsam bırak yardımı insanlar yaptıkları yardımı da geri isterler." ifadelerini kullandı. Bu sözler soruşturma haberlerinin ardından sosyal medyada dolaşıma girerek geniş yankı uyandırdı.

Tartışmalar Yeniden Alevlendi

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ardından geçmişte yapılan açıklamalar gündeme gelirken sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Bir kesim Topaloğlu'nun yıllar önce yaptığı açıklamaları paylaşırken bir kesim ise soruşturma süreci tamamlanmadan kesin yargılara varılmaması gerektiğini savundu.

Soruşturmayla ilgili resmi süreç devam ederken geçmişte söylenen sözler magazin ve sosyal medya dünyasında tartışmaları daha da büyüttü. Haluk Levent cephesinden ise Mustafa Topaloğlu'nun yıllar önceki açıklamalarına ilişkin yeni bir değerlendirme yapılmadı.