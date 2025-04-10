Nilsu Berfin Aktaş’tan Sürpriz İmaj Değişikliği!

Nilsu Berfin Aktaş, saç rengini değiştirerek yeni imajını sosyal medyada paylaştı. 10 kilo veren oyuncuya beğeni yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş’tan Sürpriz İmaj Değişikliği!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-04-2025 10:49

Ünlü Oyuncudan Sürpriz Karar! Nilsu Berfin Aktaş Yeni İmajıyla Göz Kamaştırdı

Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Güzel oyuncu, imaj değişikliğini ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler, genç oyuncunun yeni tarzına duyulan ilgiyi gözler önüne serdi.

10 Kilo Verdi, Yeni Görünümüyle Dikkat Çekti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’, ‘Benim Hayatım’, ‘Kalp Yarası’ ve ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ gibi yapımlarla tanınan 26 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, formda haliyle dikkat çekiyor. Oyuncunun 10 kilo verdiği ve bu değişimin yoğun iş temposu sayesinde gerçekleştiği öğrenildi. Aktaş, “Çok çalışıyordum, aralarda salata yiyordum. İyi oldu,” açıklamasıyla fit görünümünün sırrını da paylaştı.

Saç Rengini Değiştirdi

Sosyal medyada 2,8 milyon takipçisi bulunan Aktaş, yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Saç rengini değiştiren ünlü oyuncunun bu sürpriz kararı, takipçileri tarafından tam not aldı. Nilsu Berfin Aktaş, tarzıyla sosyal medyada gündem olurken, hayranları da yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Yeni saç rengiyle pozlarını paylaşan Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun hayranları, “Yeni tarz çok yakışmış”, “Mükemmel görünüyorsun” ve “Yine çok güzelsin” gibi yorumlarla paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

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