Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi

Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin boşanma haberleri gündemden düşmüyor. Ayrılık haberlerinin ardından Anıl Altan’ın adı bu kez meslektaşı Nilsu Berfin Aktaş ile anılmaya başlandı. İddialar kısa sürede magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Yakışıklı oyuncu, hakkında çıkan söylentilere sessiz kalmadı ve ilk kez konuya açıklık getirdi.

Anıl Altan: "İlk Kez Spordan Çıkarken Karşılaştık"

Ortaya atılan aşk iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak Anıl Altan, bu söylentilere net bir yanıt verdi. Spor salonundan çıkarken görüntülendiklerini belirten Altan, "Orada ilk kez tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" sözleriyle iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, basında çıkan bu tür haberlere gülüp geçtiğini ifade etti. Böylece gündeme oturan dedikodulara nokta koymuş oldu.

Boşanma Süreci ve Özel Hayatına Dair Açıklamalar

Anıl Altan, ayrılık haberleri hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum" diyerek konunun kapatılmasını istedi. Altan, ayrılık nedenlerinin kimseyi ilgilendirmediğini vurguladı. Ayrıca "Aşka kapalı değilim. Kısmet" sözleriyle özel hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ima etti. Ünlü oyuncu, magazin gündemindeki haberleri soğukkanlılığıyla karşılamaya devam ediyor.