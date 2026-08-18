Nilsu Berfin Aktaş'ın Doğum Gününde BLOK3'ten Şok Paylaşım! "İyi Ki Doğdun Canımın İçi"

Bir dönem magazin dünyasının en sürpriz ve popüler çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile rap dünyasının parlayan yıldızı BLOK3 (Hakan Aydın) kısa süren fırtınalı aşklarının ardından yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından yaşanan gelişmeler dizideki öpüşme sahnesi iddiaları ve sitem dolu şarkılar derken unutulmaya yüz tutan bu eski aşk dosyası Ağustos 2026'da tam da Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum gününde yaşanan flaş bir paylaşımla yeniden alevlendi.

2024'te Başlayan Fırtınalı Aşk Ve Ayrılık Dedikoduları

İkilinin sürpriz birlikteliği 14 Şubat 2024 Sevgililer Günü'nde yaptıkları romantik paylaşımlarla ilan edilmiş kısa süre sonra BLOK3'ün "Yengenizle dump" notuyla yayımladığı fotoğraflar sosyal medyada büyük ses getirmişti. Ancak büyük bir heyecanla başlayan ilişki şubat ayının sonlarına doğru tarafların karşılıklı takibi bırakmasıyla aniden son bulmuştu. Ayrılığın perde arkasında Aktaş'ın rol aldığı dizideki bir öpüşme sahnesinin kriz çıkardığı iddia edilse de taraflar sessiz kalmayı tercih etmişti.

BLOK3 sonraki süreçte ayrılığa dair "Bir sabah uyandığımda 'Kendine iyi bak' mesajı görüp engellendim" derken Nilsu Berfin Aktaş ise 2026 yılında katıldığı bir programda "Bence hiçbir şarkı bana yazılmadı ben o kadar acımasız değildim" ifadeleriyle şarkı iddialarına son noktayı koymuştu.

17 Ağustos Zamanlaması Ve "Çok Güzel Gülüyorsun" Pankartı

Unutulduğu sanılan bu dosya, ikilinin doğum günü tarihlerinin denk gelmesiyle yeniden açıldı. 15 Ağustos 2002 doğumlu olan BLOK3 24. yaşını geride bırakırken, iki gün sonra yani 17 Ağustos 1998 doğumlu olan eski sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş ise 28. yaşına bastı.

Tam da 17 Ağustos 2026 tarihinde yani Nilsu Berfin Aktaş'ın tam doğum gününde BLOK3'ün Instagram hikayesinden yaptığı paylaşım sosyal medyayı adeta ikiye böldü. İzmir konserinden siyah-beyaz bir kare paylaşan rapçinin kadrajında seyircilerin tuttuğu "Çok güzel gülüyorsun iyi ki doğdun canımın içi" yazılı bir pankart yer alıyordu. Üstelik BLOK3 bu görselin arkasına kendi hit parçası "Çok Güzel Gülüyorsun"u eklemeyi ihmal etmemişti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Gönderme Mi, Tesatüf Mü?

Paylaşımın yapıldığı tarihin tam olarak Nilsu Berfin Aktaş'ın doğum gününe denk gelmesi ve romantik şarkı seçimi, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından "eski sevgiliye açık gönderme ve doğum günü jesti" olarak yorumlandı.

Buna karşın BLOK3 hayranları ise fotoğrafın 13 Ağustos'taki konserde çekildiğini, pankartın aslında 15 Ağustos doğumlu olan rapçinin kendi doğum günü için hayranları tarafından hazırlandığını savundu. Eski sevgilisine atıf iddiaları magazin sayfalarını sallarken, dil eğitimi için Londra’da bulunan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ise yeni yaşını sınıfta arkadaşlarının sürpriz pastasıyla neşeyle kutluyordu.