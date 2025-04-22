Nilsu Berfin Aktaş’ın Büyük Acısı: “Çok Kıymetlimizi Kaybettik”

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, Etiler’de aracında görüntülendi. Yeni imajıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı acı kayıpla ilgili duygularını gizleyemedi.

“İmajı Sonra Konuşuruz” Dedi

Basın mensuplarının yönelttiği “Yeni imajınız hayırlı olsun” yorumlarına karşılık, “İmajımı daha sonra konuşuruz” diyerek kısa bir yanıt veren Nilsu Berfin Aktaş, ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Set Amirinin Ölümü Yasa Boğdu

Aktaş’ın rol aldığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin set amiri Serkan Sükyan, kısa süre önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Bu acı haber oyuncu kadrosu başta olmak üzere tüm ekipte derin bir üzüntü yarattı. Nilsu Berfin Aktaş, bu kaybı şu sözlerle dile getirdi:

“Biliyorsunuz, yakın zamanda çok kıymetlimizi kaybettik, daha sonra konuşalım lütfen.”

Bu açıklamasının ardından gözyaşlarını tutmakta zorlanan genç oyuncu, hızla uzaklaştı.

Taziye Mesajları Yağdı

Set ekibi ve meslektaşları, sosyal medya üzerinden Serkan Sükyan için taziye mesajları paylaşırken, Aktaş’ın da bu süreçte oldukça duygusal günler geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun hayranları da üzüntüsünü paylaşarak destek mesajları gönderdi.