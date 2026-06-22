Nilsu Berfin Aktaş Yıllar Sonra Blok3 Hakkında Konuştu!

Nilsu Berfin Aktaş 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi rapçi Blok3'ün hit şarkıları hakkında konuştu.

Nilsu Berfin Aktaş Yıllar Sonra Blok3 Hakkında Konuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 14:09

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ismi Nilsu Berfin Aktaş katıldığı televizyon programında magazin dünyasında çok konuşulacak bir itirafa imza attı. Güzel oyuncu yaklaşık 3 yıl önce yollarını ayırdığı ve ayrılıkları döneminde magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile ilgili sessizliğini ilk kez bozdu.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren rap şarkıcısı Blok 3 adıyla tanınan Hakan Aydın ilişkisi bittikten sonra yazdığı hüzünlü şarkılarıyla dikkat çekmişti. Blok3'ün Güzel ve İddialı gibi birçok şarkısını eski sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'a yazdığı iddia ediliyordu.

Nilsu Cevapladı

Uzun süredir özel hayatına dair sessiz kalmayı tercih eden Nilsu Berfin Aktaş pop müziğin sevilen isimleri Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın ekranlara yeni merhaba diyen televizyon programına konuk oldu. Samimi bir atmosferde geçen yayında söz dönüp dolaşıp Blok3'ün ayrılık acısıyla yazdığı ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran hüzünlü şarkılarına geldi.

O Şarkılar Bana Yazılmadı

Yıllardır Blok3'ün listeleri altüst eden hit parçalarını kendisine yazdığı yönündeki iddialara son noktayı koyan Aktaş stüdyodakileri ve ekran başındakileri şaşırtan bir açıklama yaptı. Şarkıların hedefindeki kadının kendisi olmadığını belirten güzel oyuncu çarpıcı bir savunmayla eski sevgilisinin şarkılarındaki sitem dolu sözlere gönderme yaptı:

"O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim."

 

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