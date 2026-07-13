Hollywood Yasta! Jurassic Park'ın Dr. Alan Grant'i Sir Sam Neill 78 Yaşında Vefat Etti!

Hollywood ve dünya sineması karizmasıyla nesilleri peşinden sürükleyen bir devini kaybetti. Steven Spielberg'in sinema tarihini değiştiren kült yapımı Jurassic Park serisinde canlandırdığı ikonik Dr. Alan Grant karakteriyle dünya çapında milyonların sevgilisi haline gelen Yeni Zelandalı usta aktör Sam Neill 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden ve yakın zamanda bu savaşı kazandığını müjdeleyen efsane ismin vefat haberini ailesi derin bir üzüntüyle duyurdu. Ölüm nedenine dair resmi bir detay paylaşılmasa da Neill'ın Hollywood'dan uzakta doğayla iç içe sürdürdüğü yaşantısı ve sinemaya bıraktığı muazzam miras onu sonsuzluğa uğurlayan hayranlarının hafızalarında taze duruyor.

Kanseri Genetik Mucizeyle Yenmiş, Setlere Dönmek İstemişti

Kariyeri boyunca asil ve dik duruşunu hiç bozmayan Sir Sam Neill 2022 yılında kan kanserinin oldukça agresif bir türü olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi almıştı. Kemoterapinin bir noktadan sonra işe yaramadığını ve ölümün kıyısından döndüğünü itiraf eden usta oyuncu tıp dünyasının en son teknolojik gelişmelerinden biri olan pahalı ve nitelikli CAR T-hücre tedavisi (kan hücrelerinin genetik olarak değiştirilmesi) sayesinde kanseri tamamen yendiğini duyurmuştu.

Nisan ayında verdiği son röportajında hayata karşı çabasız neşesini ve motivasyonunu kaybetmediğini gösteren efsane aktör sinemaya olan tutkusunu şu son arzusuyla dile getirmişti:

"Yaklaşık beş yıldır bu süreçle yaşıyorum, oldukça berbattı ama beni hayatta tuttu. Kemoterapi durduğunda ölecek gibiydim ama bu yeni tedavi beni kurtardı. Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi."

Ancak sinema dünyasının heyecanla beklediği bu geri dönüş maalesef gerçekleşemedi ve usta oyuncunun son arzusu yarım kaldı.

Şövalyelik Unvanından Kült Yapımlara: 150'den Fazla Eser

Gerçek adı Nigel John Dermot Neill olan ve 1947 yılında Kuzey İrlanda'da dünyaya gelen aktör 1954'te taşındığı Yeni Zelanda'yı asıl vatanı bildi. Yarım asra yaklaşan parlak kariyerinde 150'den fazla sinema ve televizyon projesinde boy gösteren Sir Sam Neill; The Piano, Peaky Blinders, The Hunt for Red October ve Possession gibi başyapıtlarla oyunculuk sanatının zirvesine çıktı. Emmy ve Altın Küre adaylıklarının yanı sıra sanata yaptığı muazzam küresel katkılardan dolayı 2022 yılında Yeni Zelanda tarafından şövalyelik unvanına layık görülerek Sir ilan edilmişti.

Popüler kültürün ve sinema dergilerinin her dönem saygıyla andığı dijital film platformlarının en çok izlenen yapımlarında imzası olan Sir Sam Neill'ın ani vefatı dakikalar içinde sosyal medyada dünya genelinde trend topic (TT) oldu. Dünya genelindeki hayranları ve Hollywood'un dev isimleri ikonik aktörün fotoğraflarını paylaşarak arkasından duydukları derin üzüntüyü dile getiriyor.