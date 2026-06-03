Nilperi Şahinkaya'ya Köpeği Pablo'dan Hayatının Şoku

Ekranların o en sevilen en nevi şahsına münhasır yüzlerinden biri olan canlandırdığı sıra dışı roller ve dijital projelerdeki muazzam başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ev hayatından paylaştığı acayip eğlenceli anlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu yine. Doğal tavırları o kendine has mizahi yönü ve takipçileriyle kurduğu samimi bağla bilinen güzel oyuncu bu kez sadık dostu Pablo'ya hazırladığı akılalmaz oyunla izleyenleri ekran başında kahkahaya boğdu resmen. Aslında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle hayatımıza girdiğinden beri kariyerindeki o hızlı yükselişle en yetenekli oyuncular listesine adını altın harflerle yazdıran Nilperi Şahinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye tam gaz devam ediyor. Tarzı ve paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren başarılı aktris daha geçtiğimiz hafta bikinili pozlarıyla resmen yazın geldiğini duyurmuştu hepimize. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yaptığı o keyifli tatil paylaşımlarının ardından güzel oyuncu bu kez rotasını ev yaşantısına çevirdi anında. Evcil hayvan sahiplerinin dünyada sıklıkla denediği ve videoları milyonlarca izlenen o popüler dijital akımı kendi evinde denemek isteyen ünlü oyuncu kendini saklama numarasına başvurdu.

Köpeği Pablo'ya Görünmezlik Şakası Yaptı

Nilperi Şahinkaya, köpeği Pablo'ya görünmezlik şakası yapmak isterken, Minik Pablo da ona bir şaka yapıyor. pic.twitter.com/n5JcsNmcfV — Popileaks (@popileaks) June 2, 2026

Nilperi Şahinkaya köpeği Pablo'ya görünmezlik şakası yaparken köpeğinin tepkisi ise ezberleri tamamen bozdu. Sahibinin bir anda gözden kaybolacağını düşünen akıllı köpeğin gösterdiği o aşırı umursamaz ve beklenmedik vakur reaksiyon planlanan şakanın seyrini tamamen değiştirdi. Şakanın başrolü olarak köpeğinden büyük bir şaşkınlık, panik veya etrafta deli gibi aranma davranışı bekleyen Şahinkaya bu defa köpeği Pablo'ya görünmezlik şakası yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı açıkçası. Pablo'nun o cool sakinliği ve sahibinin numarasına zerre prim vermeyen duruşu karşısında ünlü oyuncu ne yapacağını bilemeyip kala kaldı öylece. O anları sosyal medya hesabından filtresizce yayınlayan ünlü isme anında yorum yağdı desek yeridir.

O Anlara Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Kısa sürede resmen viral olan ve binlerce etkileşim alan videonun altına hayranları "Pablo profesyonel oyuncu bu ucuz numaraları yemez!", "Nilperi şoka giren köpeğini izlemek isterken köpeği şoka giren Nilperi'yi izledi resmen" şeklinde esprili yorumları bıraktı peş peşe. Evdeki o neşeli hallerini ve hayal kırıklığıyla biten o sevimli anları olduğu gibi paylaşan Nilperi Şahinkaya bu doğal içeriğiyle bir kez daha sosyal medya kullanıcılarının sempatisini fena halde kazanmayı başardı. ali dünyadaki pek çok diziden daha eğlenceli hani!