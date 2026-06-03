Simge Sağın Ve İlkay Şencan Tatil Sezonunu Açtı!

"Aşkın Olayım" şarkısıyla listeleri darmadağın eden ve milyonların sevgilisi haline gelen ünlü popçu Simge Sağın özel hayatındaki o büyük mutluluğunu okyanus ötesinden Ege sahillerine taşımaya tam gaz devam ediyor. Uzun süren o meşhur yalnızlığının ardından kalbini başarılı DJ ve prodüktör İlkay Şencan'a kaptıran ünlü sanatçı sevgilisiyle birlikte çıktığı o ilk yaz tatilinde aşk tazeledi resmen. Mart ayından bu yana DJ İlkay Şencan ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Simge Sağın mutlu birlikteliğini gözlerden uzak ama son derece keyifli sürdürüyor. Hem iş hayatında hem de özel hayatında oldukça parlak, adeta altın bir dönemden geçen ünlü şarkıcı Simge Sağın DJ sevgilisi İlkay Şencan ile tatil sezonunu da birlikte açtı nihayet. Birlikte yoğun yorucu bir konser takvimini geride bırakan çift Ege'nin en popüler tatil beldelerini gezerken plajda aşka gelen ikiliden o ilk sıcak, sarmaş dolaş kareler de gecikmedi açıkçası. O romantik anları sosyal medya hesabından yayınlayan İlkay Şencan fotoğrafların altına "Bodrum, Çeşme" notunu düşerek dosta düşmana aşkını ilan etti.

Aşklarını Sosyal Medyaya Taşıyorlar

Birbirlerine olan o muazzam uyumlarıyla dikkat çeken çift aşklarını sosyal medyaya taşımaya devam ederken sadece tatilde değil günlük hayatlarında da her anı birlikte paylaşmaya acayip özen gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de spor salonundan verdikleri o çok konuşulan pozu sosyal medya sayfalarına taşıyan ünlü çiftin sağlıklı yaşam ve spor rutinlerindeki o dinamik halleri takipçilerinden "Birbirlerine acayip yakışıyorlar" şeklinde çok sayıda destek mesajı aldı.

Astrologlar Haklı Çıktı Karşıma Çıkması Bir Mucize

Simge Sağın ilişkisinin ilk günlerinde verdiği bir röportajda bu aşkın kendisi için ne kadar özel ve beklenmedik olduğunu samimi sözlerle itiraf etmiş ve sevgilisine olan hayranlığını gizlemeyerek mikrofonlara tam olarak şu bomba ifadeleri kullanmıştı kelimesi kelimesine: "Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim zamanın geldiğini hissediyordum zira. Onun karşıma çıkması benim için bir mucize bana hediye gibi geldi resmen. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum inşallah bir ömür boyu böyle gider. En çok karakterine vuruldum, ayrıca çok da yakışıklı hani. Astrologlar Aslan burcu için 'aşk yılı' demişti de ben artık bu konuda umudumu kaybetmiş, vazgeçmiştim, hiç inanmıyordum ama ilk defa onları canıgönülden tebrik ediyorum, keyfim acayip yerinde."

4 Yıllık Yalnızlığa İlkay Şencan Sonu

İlkay Şencan ile başlayan bu fırtınalı aşk Simge Sağın'ın radikal kararlar aldığı uzun bir dönemin ardından geldi. Pop yıldızı yeni ilişkisinden önce, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip ayrılırım kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum" açıklamasında bulunmuştu. Yalnızlığın ardından gelen bu "mucize" aşkla tüm katı kurallarını yıkan Simge, İlkay Şencan ile olan birlikteliğinde aradığı o huzuru ve heyecanı fazlasıyla bulmuş görünüyor.