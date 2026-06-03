Antalya Kumsallarında Elif Ece Uzun Rüzgarı

Podyumların o en deneyimli en başarılı isimlerinden ünlü model Elif Ece Uzun yaz sezonunu erkenden açarak tatil rotasını Akdeniz'in incisi Antalya'ya çevirdi. Hem denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran hem de yeni sezon projeleri için harıl harıl enerji depolayan ünlü manken kumsaldaki o göz kamaştırıcı tarzı ve peş peşe yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu desek yeridir. Yoğun geçen kış sezonunun ve o bitmek bilmeyen koşturmacanın yorgunluğunu üstünden atmak isteyen güzel model soluğu tatil beldesinde aldı nihayet. Tatil için Antalya'yı tercih eden Elif Ece Uzun o fit vücuduyla kumsaldakilerin resmen göz hapsine girdi. Yıllara meydan okuyan kusursuz fiziği ve o formda görüntüsüyle plajda tüm bakışları üzerinde toplayan Uzun tatil pozlarıyla sosyal medyada da kısa sürede acayip büyük bir beğeni topladı bile. Antalya'da bir yandan tatil yaparken bir yandan da kariyer planlamasına tam gaz devam eden ünlü model ekranlara dönmeye hazırlandığının müjdesini de ilk kez verdi açıkçası.

Sosyal Medya Çılgınlığına Karşı Reçete Yazdı: "Çözüm Üretilmiyor"

Yeni sezon için sunuculuk tekliflerini ciddi ciddi değerlendirdiğini söyleyen güzel model televizyon sektörünün geleceğine ve içerik kalitesine dair resmen vizyoner bir bakış açısı sundu. Proje seçimlerinde oldukça seçici davrandığını belirten Uzun özellikle toplumsal fayda sağlayacak içe dokunacak işlerin içinde yer almak istediğini ifade etti güzelce. Zamanının çok büyük bir kısmını çocuklarına ve onların gelişimine adayan ünlü manken günümüzün en büyük problemlerinden biri olan dijital bağımlılık ve o sosyal medya çılgınlığı hakkında da acayip sert ve yapıcı eleştirilerde bulundu malum. Ebeveynlere ve yapımcılara sahilden seslenen Elif Ece Uzun öyle kuru kuruya çağrılar yapmak yerine artık somut adımlar atılması gerektiğini belirterek mikrofonlara tam olarak şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Çocukların dikkatini çekecek televizyon içerikleriyle onları sosyal medyadan uzaklaştırabiliriz aslında. Ben de tam olarak bu tarz projelere bakıyorum şimdilerde. Sürekli 'Gençleri sosyal medyadan uzak tutun' çağrısı yapılıyor sağda solda ama kimse çıkıp somut bir çözüm üretmiyor."