Hasan Can Kaya Yarın New York’ta Evleniyor!

Türkiye'nin en popüler dijital platform projelerinden birine imza atan ve son dönemin en çok kazanan komedyenleri arasında resmen zirvede yer alan ünlü isim Hasan Can Kaya özel hayatında herkesi şoke eden en mutlu adımı atmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce hem dil eğitimi almak hem de projelerine ufak bir ara vermek üzere okyanus ötesine uçan ünlü komedyenin bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı nişanlısıyla nikah kıymak üzere ülke değiştirdiği ortaya çıktı nihayet. "Konuşanlar" programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Hasan Can Kaya bir süredir birlikte olduğu reklamcı Duygu Karabaş ile geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nişanlanmıştı. Medya dünyasından olabildiğince uzakta kalmayı tercih eden ve İstanbul'da aile arasında gerçekleşen acayip sade bir törenle evlilik için ilk adımı atan ünlü çift geleneklere de sonuna kadar sadık kalmıştı desek yeridir. Sınırlı sayıda katılımın olduğu o gizli nişan töreninde geleneksel kız isteme merasimine de yer verilmiş ve ikili yüzükleri takarak bu güzel evlilik yolculuğunu resmiyete dökmüştü bile.

"Düğün Yok Sade Bir Nikah İstiyoruz" Demişti

Tabii bu nişan töreninin ardından hayranlarının sosyal medyada lüks ve şatafatlı bir düğün beklentisine girdiği ünlü komedyen aslında evlilik tarzına dair o net ipuçlarını daha önce vermişti. Yıldız isim geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen sorulara "Düğün falan yapmayacağız olabildiğince sade bir şekilde evlenmek istiyoruz." diyerek o net duruşunu ortaya koymuştu zaten. Gösterişli düğün törenleri yerine hayatının bu en özel anını sadece en yakınlarıyla paylaşmak isteyen son dönemin bu en popüler komedyeni nikah için resmen ülke değiştirecek. Alınan son dakika kulis bilgilerine göre; kısa bir süre önce dil eğitimi bahanesiyle Amerika'ya giden Hasan Can Kaya işte tam da orada dünyaevine girecek açıkçası. İş hayatındaki o muazzam başarısını özel hayatına da taşımaya kararlı olan Kaya nişanlısı Duygu Karabaş ile yarın New York'ta hayatını birleştirecek. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda kıyılacak o acayip sade bir nikah töreniyle evlenecek olan çift balayını da yine Amerika'da geçirecek.

Hasan Can Kaya'nın hayatını birleştireceği o müstakbel eşi de aslında kendi iş dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir isim zira. Kaya'nın kalbini çalmayı başaran Duygu Karabaş'ın, dijital pazarlama sektöründe çalıştığı biliniyor. Reklam ve marka yönetimi alanında kreatif direktörlük yapan Karabaş ile Hasan Can Kaya’nın yarın Amerika saatiyle gerçekleşecek olan o New York'taki nikah merasimi, şimdiden komedi dünyasının ve magazin basınının en çok konuştuğu, en bomba olayı haline geldi haliyle. Ne diyelim, Hasan Can Kaya yine yapacağını yaptı ve herkes büyük bir düğün beklerken New York’ta sessiz sedasız evlenerek ters köşe yaptı hani; valla bir ömür boyu musmutlu olsunlar, Amerika'dan bize evli bir adam olarak dönecek olması da ayrı bir merak konusu artık, tebrikler Hasan Can!