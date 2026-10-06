Nilperi Şahinkaya’dan Olay Değişim! “Geri Geldi”

Nilperi Şahinkaya bir süredir kullandığı koyu saç rengini geride bıraktı ve kendisiyle özdeşleşen turuncu saçlarına yeniden kavuştu. Oyuncu yaptığı paylaşımda “Yeni gelmedi, geri geldi” diyerek eski imajına dönüşünü esprili bir şekilde duyurdu.

Hem rol aldığı projelerle hem özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şahinkaya uzun zamandır saçlarını koyu bakır tonlarında kullanıyordu. Ancak oyuncu bu kez radikal sayılabilecek bir değişiklik yaparak yeniden turuncu saçlarına döndü.

Eski İmajına Geri Döndü

Nilperi Şahinkaya’nın yeni görüntüsü sosyal medyada da dikkat çekti. Turuncu saçlarıyla uzun süre hafızalarda yer eden oyuncu bir süre farklı renkler denedikten sonra sonunda eski haline dönmeye karar verdi.

Yeni saçlarını takipçileriyle paylaşan Şahinkaya “Yeni gelmedi, geri geldi” notunu düşerek değişimin aslında kendisi için bir dönüş olduğunu vurguladı. Oyuncunun bu esprili paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Annesinin Acısıyla Yüzleşiyor

Nilperi Şahinkaya’nın hayatında son dönemde yalnızca imaj değişikliği değil duygusal olarak zor bir süreç de yaşandı. Geçtiğimiz yıl annesi Meltem Vural’ı kaybeden oyuncu annesinin ölüm yıl dönümünde sosyal medyada oldukça duygusal bir paylaşım yaptı.

Annesiyle altı yıl önce çekilmiş bir videosunu yayınlayan Şahinkaya aradan bir yıl geçmesine rağmen acısının hafiflemediğini söyledi. “Sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı” sözleriyle yaşadığı özlemi anlattı.

Test Sonucunu da Açıklamıştı

Şahinkaya geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Oyuncu daha sonra Adli Tıp Kurumu raporuna göre kan saç ve idrar testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Şimdi ise Şahinkaya hem eski saç rengine dönüşü hem “Yeni gelmedi, geri geldi” sözleriyle yeniden gündemde.