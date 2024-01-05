Nilperi Şahinkaya'dan cinsellik itirafı: "Yatakta kelepçeye hayır demem..."

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten'in sunduğu "Zaten Şov" programına konuk olarak, yatakta kelepçe kullanmaya sıcak bakacağını belirterek izleyenleri şaşırttı. Programın konuklarından biri olan Şahinkaya, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Programın formatında yer alan bir soruya verdiği cevapta, "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda oldukça arkaik müdahalelerle yönetildiğini düşünüyorum ve yatakta kelepçeye hayır demem" ifadesine katıldığını söyledi.

Daha sonra düşüncelerine tamamen katıldığını belirterek, "Evet evet" dedi.