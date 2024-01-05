Nilperi Şahinkaya'dan cinsellik itirafı: "Yatakta kelepçeye hayır demem..."

Melis İşiten'in sunduğu "Zaten Şov" programına konuk olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yatakta kelepçe kullanmaya sıcak bakacağını ifade ederek izleyenleri şaşırttı.

Nilperi Şahinkaya'dan cinsellik itirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2024 10:32

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten'in sunduğu "Zaten Şov" programına konuk olarak, yatakta kelepçe kullanmaya sıcak bakacağını belirterek izleyenleri şaşırttı. Programın konuklarından biri olan Şahinkaya, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Programın formatında yer alan bir soruya verdiği cevapta, "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda oldukça arkaik müdahalelerle yönetildiğini düşünüyorum ve yatakta kelepçeye hayır demem" ifadesine katıldığını söyledi.

Daha sonra düşüncelerine tamamen katıldığını belirterek, "Evet evet" dedi.

Benzer Haberler
Seda Bakan'ın bindiği uçakta kedi krizi çıktı! Güzel oyuncu yaşananları Instagram'dan paylaştı! Seda Bakan'ın bindiği uçakta kedi krizi çıktı! Güzel oyuncu yaşananları Instagram'dan paylaştı!
Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı
Nihal-Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme Nihal-Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme
Serdar Ortaç içini döktü: 'Çok kumar oynamam beni mahvetti' Serdar Ortaç içini döktü: 'Çok kumar oynamam beni mahvetti'
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı
Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile sona eren evliliğini şu şekilde anlattı: Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile sona eren evliliğini şu şekilde anlattı: "Evliliğimizin sonlanması süreci tam 6 ayımı aldı!"
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'